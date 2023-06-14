Политика

Что нужно сделать псковской оппозиции, чтобы достойно выступить на избирательной кампании 2023 года?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Тема нового выпуска - что нужно сделать псковской оппозиции, чтобы достойно выступить на избирательной кампании 2023 года? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В сентябре 2023 года в Псковской области пройдут губернаторские выборы. Предстоящая кампания такого уровня будет проходить в регионе шестой раз.

Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и продлится до 4 июля. На данный момент 4 человека подали документы в Избирательную комиссию Псковской области на выдвижение: это Антон Минаков от партии ЛДПР, Александр Баев от КПРФ, Игорь Романов от «Партии роста» и действующий губернатор Михаил Ведерников от «Единой России».

В поддержку своего выдвижения кандидатам на должность губернатора предстоит собрать 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных глав муниципальных образований. Но ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, всем кандидатам от оппозиции придется идти к партии власти за помощью.

Однако у оппозиции есть еще один вариант: кандидаты могли бы объединиться в единый фронт для преодоления муниципального фильтра без помощи партии власти. Для этого им нужно было бы определить одного общего кандидата от оппозиции, вести за него агитацию и выпускать совместные агитационно-пропагандистские материалы.

Что нужно сделать псковской оппозиции, чтобы достойно выступить на избирательной кампании 2023 года? Ради чего оппозиционеры идут участвовать в выборах против действующего губернатора с высоким рейтингом и уровнем доверия? Какова их цель? Можно ли объединить усилия всем оппозиционерам, чтобы легче преодолеть муниципальный фильтр без помощи партии власти? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

В последнее время власть эффективно умеет вносить раскол в ряды оппозиции, утверждает известный российский политолог Евгений Минченко. Поэтому шансов на объединение кандидатов от оппозиционных партий практически нет, и в регионах такую технологию давно никто не использует.

«В последнее время практически нет этого. То есть мы видим, что власть достаточно эффективно умеет вносить раскол в ряды оппозиции. В общем-то, там, где основной оппозиционер, например, коммунисты, тогда с ними начинают конкурировать ЛДПР и наоборот. То есть, на самом деле, такого, чтобы оппозиция выступала единым фронтом, я давненько не видел».

По мнению председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского, нужно сделать так, чтобы в губернаторских выборах участвовал единый кандидат от оппозиции. Он считает, что оппозиционным партиям стоило бы отозвать уже выдвинутых кандидатов и отдать голоса своих муниципальных депутатов - кандидату от «Новых людей».

«Чтобы оппозиция достойно выступила в 2033 году, особенно в губернаторской гонке, оппозиции нужно сделать несколько вещей. Первое, всем кандидатам, которые выдвинулись, нужно отозвать свои выдвижения и свои муниципальные голоса, отдать их "Новым людям" и, собственно говоря, этим помочь выдвинуться нам и нашим кандидатам. И, собственно говоря, сделать так, чтобы кандидат от оппозиции был единым. Я думаю о том, что это будет лучшее, что они могут сделать. Но если этого не произойдет, то им нужно идти в люди, в народ, спрашивать проблему, заново собирать все сигналы и представлять их в СМИ и на своих ресурсах».

Объединение партий для выдвижения единого кандидата от оппозиции — это идеальный вариант, при котором возможна реальная борьба на губернаторских выборах, считает председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. Но на его взгляд, на данный момент это невозможно - федеральное руководство партий такую модель не одобряет.

«Это идеальная ситуация, которой нельзя сложится, пока не будет одобрения от федеральных руководителей - от Зюганова, от Слуцкого. А мы, скажем так, руководители региональных отделений, люди встроенные в эту вертикаль. Мы обязаны подчиняться федеральному руководству. И, может, даже Сергей Михайлович (Миронов - ред.) бы не одобрил. Я вам говорил про идеальную модель. Вот если бы мы объединились реально, 4 силы, у нас появился бы по настоящему существенный шанс "Единую Россию" победить. Чтобы пройти муниципальный фильтр при объединении этих четырех партий. У "Новых людей", по моему, депутатов совсем сейчас немного, но у коммунистов их около 90, у меня более 40. Сколько-то у ЛДПР есть. А для прохождения фильтра нужно около ста депутатов. То есть в этой ситуации наш муниципальный фильтр один человек от объединенной оппозиции бы прошел. И тут тогда уже конкуренцию бы он составил. Ну, опять же, вот эти факторы такие, как ЛДПР, которые: "Мы сами по себе, мы ни с кем не объединяемся никогда". Вы это прекрасно знаете. Они не позволят сейчас этого сделать. Но если это будет сделано, это будет идеальная модель».

По словам председателя регионального отделения «Партии роста», депутата Плюсского районного Собрания Игоря Романова, главная задача избирательной кампании «Партии роста» — активизация бизнеса для экономического развития региона.

«"Партия роста" - это партия бизнеса. Бизнес при любой власти должен развиваться. Мы видим на сегодняшний день, что президент задал вектор на развитие предпринимательства и непосредственно бизнеса в целом. Поэтому "Партия роста" - это возглавляемая Борисом Юрьевичем Титовым, бизнес-омбудсмен при президенте, партия, которая не может стоять в стороне на сегодняшний день и будет принимать участие в региональных выборах губернатора и муниципальных выборах. Поэтому наша основная задача - это благополучие, комфорт и безопасность населения. А это может обеспечить только, на сегодняшний день, стратегия роста. Та, которая была разработана "Партией роста" и непосредственно институтом Столыпина, в котором представлены все лучшие экономики мира. Потом они рассчитаны, адаптированы к России и на сегодняшний день воплощаются по большей части для этого. Поэтому на сегодняшний день нам надо активизировать бизнес, чтобы он не стоял в стороне, а принял непосредственное участие. Как дальше будет развиваться регион, по какому пути, это все будет озвучено на выборной кампании, и это даст экономике региона движение вперед, повысит ее экономическую составную».

КПРФ участвует в губернаторских выборах для того, чтобы донести до избирателей свою позицию по происходящим событиям в стране, утверждает кандидат от коммунистов, депутат Псковской городской Думы от КПРФ Александр Баев. Также коммунисты надеются, что во время избирательной кампании губернатор прислушается к программным предложениям КПРФ и возьмет в работу некоторые идеи коммунистов.

«Первое - это донести до избирателя нашу позицию по всему, что происходит в этой стране. Свое видение, как должна развиваться область, и надежды на то, что губернатор как раз и прислушивается, что-то потом учтет в наших программных решениях».

Задача минимум для партии ЛДПР в губернаторской гонке — обойти всех конкурентов, чтобы выйти на второе место, а уже дальше бороться за первое, рассказал координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Он также отметил, что партия провела большую подготовительную работу в регионе, поэтому участие в выборах также поможет проверить уровень поддержки граждан.

«В первую очередь, я хотел бы сказать, что предвыборная кампания проходит не в последние месяцы перед сентябрем, она проходит, в принципе, все время нашей работы. В первую очередь, мы хотели бы проверить уровень поддержки наших граждан, потому что работа была проведена большая. Я не могу воспринимать заявления своих коллег, которые говорят, что мы не будем участвовать, потому что идет "Единая Россия". Я считаю, что любая политическая партия, если она существует, если она работает, она обязана принимать участие в выборах всех уровней, потому что у нее есть ее избиратели. И сливаться с выборов - это значит предавать своих избирателей, либо быть не уверенными в своих силах. ЛДПР, безусловно, как бы нас не обвиняли в каком-то популизме, мы им не занимаемся. Я прекрасно понимаю, что в этих выборах очень сложно будет победить "Единую Россию", наверное, на грани невозможного. Но, знаете, всякое бывает. И Хабаровск уже у нас в стране был тому примером. И бывает такое, что граждане могут сплотиться вокруг определенного человека, и он может победить выборы, несмотря на, скажем так, пожелания системы. Поэтому ЛДПР будет бороться, боролась, боремся сейчас. И наша задача, безусловно, бороться за первое место. Но если мы этого не сможем, задача минимум, как я вижу, обойти всех наших конкурентов, чтобы занять второе место и уже с него бороться за первое».

Оппозиции важно участвовать в политической и общественной жизни как минимум для того, чтобы высказывать мнения и идеи, отличающиеся от тех, что предлагает действующая власть. Принимать участие в выборах любого уровня, несмотря на высокий рейтинг действующей власти, также необходимо оппозиционным партиям для создания здоровой конкуренции.

Пока единороссы объективно опережают своих конкурентов на старте избирательной кампании 2023 года, и многие представители оппозиции это осознают. По этой причине амбиции региональных отделений оппозиционных партий не распространяются дальше планов побороться за второе место в избирательной гонке.

Анастасия Сливинская