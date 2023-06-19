Политика

В 11 муниципалитетах Псковской области назначены выборы в органы местного самоуправления

В 11 муниципалитетах Псковской области назначены выборы в органы местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На сессии Собрания депутатов Псковского района назначены выборы главы района. В Куньинском и Пушкиногорском районах на сессиях Собраний депутатов принято решение о назначении дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу.

В восьми территориальных избирательных комиссиях — Красногородского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Опочецкого, Печорского, Пыталовского, Струго-Красненского муниципальных округах — прошли заседания комиссий, на которых принято решение о назначении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований.

Напомним, 8-10 сентября в Псковской области пройдут выборы губернатора.