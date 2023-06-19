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Политика

Сергей Лавров: «Единая Россия» укрепляет международные связи

20.06.2023 12:22|Псков

Инициатива «Единой России» по проведению форума борьбы с современными практиками неоколониализма в октябре в Москве – заявка на лидерство России. Об этом глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на заседании комиссии. На нем обсудили основные положения обновленной концепции внешней политики РФ, а также развитие связей партии с зарубежными партнерами и формировании антиколониальной коалиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Будем через наши загранучреждения помогать "Единой России" собирать солидную команду на мероприятие. По итогам планируется учреждение функционирующего на постоянной основе международного механизма. Считаю, что это очень важная инициатива, весомая заявка на интеллектуальное лидерство России, формирование повестки дня международных отношений на их непростом этапе», – подчеркнул Сергей Лавров.

Ещё одна инициатива партии – создание «Клуба друзей России». Сергей Лавров отметил, что частью проекта должна стать дискуссионная интернет-платформа, призванная обеспечить поддержание контактов между народами и популяризацию в мире лучших достижений российской культуры.

Также он отметил, что «Единая Россия» укрепляет международные связи с Коммунистической партией Китая и занимается созданием мировой антиколониальной коалиции.

Кроме того, глава комиссии выделил молодежные проекты партии, в числе которых – международная акция «Люди Артека», ориентированная на укрепление связи детей соотечественников с исторической Родиной.

«Наше министерство продолжит и по зову сердца, и в соответствии с поручениями президента оказывать всестороннюю поддержку "Единой России" и другим национально ориентированным политическим партиям», – сказал Сергей Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров подчеркнул, что в новой редакции Концепции внешней политики провозглашена цивилизационная миссия России, как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах, добивающейся обеспечения в них справедливости.

Напомним, в народной программе партии, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, закреплены положения о последовательном отстаивании национальных интересов во внешнеполитической сфере, обеспечении суверенитета России, поддержке соотечественников за рубежом, защите их интересов, помощи в сохранении общероссийской культурной идентичности, а также повышении обороноспособности страны, укреплении и развитии военного, технического, кадрового потенциала Вооружённых Сил России. Для реализации положений народной программы была создана комиссия по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, которую по поручению президента РФ Владимира Путина возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

По инициативе «Единой России» создаётся неформальное объединение политических партий и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма». Идею поддержал президент РФ, а МИД России будет способствовать её реализации. 

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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