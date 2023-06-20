Политика

Прайс по изготовлению агитационных материалов ООО «Городской формат плюс» на выборах 10 сентября

В рамках избирательных кампаний в единый день голосования 10 сентября 2023 года по выборам:

губернатора Псковской области,

главы Псковского района,

депутатов Собрания депутатов Куньинского района,

депутатов Собрания депутатов Локнянского района,

депутатов Собрания депутатов Невельского района,

депутатов Собрания депутатов Печорского района,

депутатов Собрания депутатов Пушкиногорского района,

депутатов Собрания депутатов Пыталовского района

уведомляем о возможностях ООО «Городской формат плюс» по изготовлению рекламно-агитационной продукции в соответствии с прайсом: