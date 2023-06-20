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Прайс на размещение агитационных материалов на сайте ПЛН на выборах 10 сентября

21.06.2023 13:08|Псков

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в сетевом издании, оказанных зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года.

Изготовление и размещение ООО «Гражданская пресса» агитационных материалов в электронном периодическом издании «Псковская Лента Новостей»

Наименование

Период размещения

Стоимость

 

Баннер на главной странице (первое окно)

1 месяц

100 000- 60 000(в ротации) рублей

 

1 неделя

35 000-25 000 (в ротации) рублей

Баннер на главной странице (не в первом окне)

1 месяц

50 000-30 000 рублей

 

1 неделя

20 000 рублей

Баннер на внутренней странице

1 неделя

20 000 рублей

Изготовление баннера

 

3 000 рублей

Размещение статьи (интервью, выступления) в разделе «Политика» или «Общество», до 1,5 страниц А4 – 14 кеглем, в ленте новостей

-

10 000 рублей

Размещение информации в Топ3 на главной странице (по согласованию с редакцией)

1 день

20 000 рублей

Размещение статьи (интервью, выступления) с баннером-анонсом (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем)

5 дней

25 000 рублей

Размещение статьи (интервью, выступления) в блоке (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем)

5 дней

20 000 рублей

Подготовка и размещение на сайте текстовой расшифровки радиовыступления на радиоканале «60FM»

-

15 000 рублей

Размещение пресс-релиза (информационного сообщения) 1 стр.А4 -14 кеглем

 

5 500 рублей

Подготовка и размещение материала в мультимедийном формате (лонгрид или инфографика) на сайте с закреплением на главной странице на период от 3х дней с анонсированием в группах Интернет -издания в соцетях

От 3х дней

40 000 рублей

Закрепление материала на главной странице за баннером-анонсом или в виде главной новости блока

До 3 дней

10 000 рублей

Изготовление фоторепортажа

 

От 5 000 рублей

Размещение фото в разделе «фоторепортажи»

1 неделя

15 000 рублей

Размещение видеосюжета (предоставляется Заказчиком) *только с заказом публикации

до 3 мин.

15 000 рублей

Размещение видеоролика на сайте (без закрепления)*только с заказом публикации

До 30 сек.

5 000 рублей

Размещение видеосюжета на сайте в разделе «Видео» с закреплением на главной странице на 5 дней

До 30 сек.

20 000 рублей

Изготовление информационного видеосюжета

До 3 мин.

От 15 000 рублей

Проведение и организация пресс-конференции , включая подготовку и размещение 3-х новостей по материалам пресс-конференции на сайте ПЛН

 

30 000 рублей

Проведение on-line конференции на ПЛН

1 неделя

25 000 рублей

Размещение материала (репост) в группах ЭПИ ПЛН в соц.сетях (на выбор Заказчика: ВК, ОК, Telegram)

1 шт.

2000 рублей

Адаптация материала

 

1 000 рублей

Подготовка новости (работа журналиста)

 

1 500 рублей

Подготовка статьи (работа журналиста)

 

5 000руб.

Размещение опроса на заданную тему на сайте или в соцсетях Интернет-Издания

1 неделя

15 000 руб.

Подготовка и размещение видеоопроса на сайте с дублированием в соцсетях Интернет-издания

1 неделя

От 15 000 руб.

Изготовление агитационных материалов

 

Видеоролик на базе фото. Информационный ролик до 5 слайдов со звуком. Хронометраж от 5 до 15 сек. Изображения предоставляет Заказчик.

7 000 руб.

Видеоролик на базе видео-материалов. Информационный ролик со звуком. Видеоматериалы предоставляются Заказчиком. Хронометраж от 5 до 15 сек.

15000 руб.

Видеоролик на базе фото и (или) графических изображений. Работа фотографа/оператора. Хронометраж от 5 до 15 сек. Выезд фотографа/оператора

20 000 руб

Видеоролик с видеосъемкой по заданию Заказчика. Возможно использование компьютерной графики.

30 000 руб.

Адаптация готового видеоролика: Изменение формата, хронометража, графической информации: титры, логотип

3 000 руб.

Подготовка дизайн-макета для полиграфии: плакатов, биллбордов

От 3 000 руб.

Подготовка макетов АПМ материалов: листовки, буклеты, лифлеты и т.п.

От 5 000 руб.

Разработка избирательного бюллетеня: текст, верстка, дизайн-макет (4 полосы)

50 000 руб.

НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д. 51 (9 этаж), тел./факс (8112) 720-120.

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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