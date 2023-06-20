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Прайс на размещение агитационных материалов на радио «Европа плюс» на выборах 10 сентября

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Прайс на размещение агитационных материалов на радио «Европа плюс» на выборах 10 сентября

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Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в региональных программах радиоканала, оказанных зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам, назначенным на 10 сентября 2023 года. Изготовление и размещение ООО «Норд-Вест Проект» агитационных материалов в эфире радиоканала «Норд-Вест Радио» («Европа плюс»), Псков 102.1 FM. Наименование Стоимость Радиоканал «Норд-Вест Радио» («Европа плюс») стоимость 1 секунды эфирного времени 25 рублей Изготовление агитационного материала От 3 000 рублей Позиционирование Коэф.1.5 НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д. 51 (9 этаж), тел./факс (8112) 720-120.