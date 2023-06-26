Политика

Насколько обоснованы сравнения мятежа ЧВК с началом 90-х годов, высказался Евгений Михайлов

Насколько обоснованы сравнения мятежа ЧВК «Вагнер» с событиями начала 1990-х годов, высказался экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В целом мятеж ЧВК и события 90-х – это разные ситуации, параллели неоправданны. Я был у Белого дома в 1993 году, когда происходило противостояние законной власти и Верховного Совета. Масса безоружного народа с добровольческими отрядами. И симпатии населения тогда разделились. Сейчас совершенно другая ситуация: две стороны вооружены. А события с ГКЧП – маскировка путча, не было особых вооруженных столкновений; все что нужно было сделать, произошло еще до публичных событий, все остальное было инсценировкой», – прокомментировал гость студии.

Напомним, Августовский путч - попытка отстранения Михаила Горбачева с поста президента СССР и смены проводимого им курса, предпринятая самопровозглашенным Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 августа 1991 года.

Поводом для вооруженного конфликта в октябре 1993 года стало упразднение деятельности Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома. Победу одержали сторонники президента. После этого, в декабре 1993 года, была принята новая Конституция.