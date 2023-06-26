Политика

Андрей Турчак: «Единая Россия» существенно укрепила позиции в регионах

Завершена защита предвыборных стратегий избирательных кампаний ЕДГ-2023. Это 20 законодательных собраний - в 16 регионах списки возглавят высшие должностные лица, 16 гордум столиц субъектов, выборы мэра Хабаровска, 4 одномандатных кампании в ГД и губернаторские выборы, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Везде понимаем наши сильные и слабые стороны. Везде сформированы команды, которые поведут партию на выборы. За последний год "Единая Россия" существенно укрепила позиции в регионах. В нашу пользу – не только социология. Все наши кандидаты прошли через предварительное голосование, на старте заручившись поддержкой избирателей. В их числе - более 100 участников и ветеранов СВО, волонтеров гуманитарной миссии партии в новых регионах», - отметил он.

«На выборы идем с Народной программой - она отвечает конкретным запросам людей и формируется с их непосредственным участием. Это отремонтированные дороги и школы, новые больницы и ФАПы, благоустроенные дворы, возможность бесплатно подвести газ к дому и многое другое. Все, за что партия берет на себя ответственность», - подчеркнул Андрей Турчак.

В каждом регионе продолжат работу с участниками и ветеранами СВО, их семьями, добавил он.