Андрей Турчак: «Единая Россия» существенно укрепила позиции в регионах

Завершена защита предвыборных стратегий избирательных кампаний ЕДГ-2023. Это 20 законодательных собраний - в 16 регионах списки возглавят высшие должностные лица, 16 гордум столиц субъектов, выборы мэра Хабаровска, 4 одномандатных кампании в ГД и губернаторские выборы, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
«На выборы идем с Народной программой - она отвечает конкретным запросам людей и формируется с их непосредственным участием. Это отремонтированные дороги и школы, новые больницы и ФАПы, благоустроенные дворы, возможность бесплатно подвести газ к дому и многое другое. Все, за что партия берет на себя ответственность», - подчеркнул Андрей Турчак.
В каждом регионе продолжат работу с участниками и ветеранами СВО, их семьями, добавил он.