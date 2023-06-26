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Политика

«Три мудреца»: Россия после мятежа. ВИДЕО

29.06.2023 14:36|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 июня. Ведущие - Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

Ключевая тема выпуска - «"Мятеж не может кончиться удачей – в противном случае его зовут иначе": Россия после мятежа».

Обсуждая интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни, «мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Теги: #Три мудреца #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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