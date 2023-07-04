Политика

«Гонки по вертикали»: новый прокурор, старые грабли и кинофест на фоне перемен

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

А и Б пошли на В - Б сбежало, А восстало... и подхватило красный флаг. Изучаем первые буквы в азбуке губернаторских выборов.

Кто вы, мистер Мошков? Сегодня в Москве в Совете Федерации рассматривают кандидатуру на должность прокурора Псковской области. Что известно о новом потенциальном руководителе «ока государева»?

Фильм, фильм, фильм... В Пскове на этой неделе стартует ежегодный кинофестиваль «Западные ворота» - одна из «визитных карточек» команды Михаила Ведерникова, событие не только культурной, но и общественно-политической жизни. Что покажут и кто приедет?

Кампания по выборам губернатора набирает ход. Сегодня, 4 июля, завершается этап выдвижения кандидатов. Возможно, кто-то решит заявиться в последний момент, но в целом предвыборный пасьянс уже сложился. Здесь мы наблюдаем кандидатов от трех парламентских партий - «Единой России» (губернатор Михаил Ведерников), КПРФ (первый секретарь обкома Петр Алексеенко) и ЛДПР (региональный координатор Антон Минаков), а также «Партии роста» (председатель ее реготделения Игорь Романов), для которой эта кампания в свете заключенного на федеральном уровне политического союза и вероятного объединения ПР с «Новыми людьми», возможно, является последней в качестве самостоятельной организации. Впрочем, будем наблюдать за процессом этого партстроительства. А пока представители четырех объединений с большой долей вероятности преодолеют муниципальный фильтр - таким образом они составят кандидатский квартет, где каждый будет играть свою партию и постарается не промахнуться мимо нот в условиях новой политической реальности.

- Арфы нет - возьмите бубен («В бой идут одни "старики"»).

Насколько я понимаю, такой набор участников соответствует и федеральному тренду, и представлению региональных демиургов политпроцесса о том, как должны проходить выборы. Правда, накануне в избирком наведались еще и представители регионального отделения партии «Родина», они выдвинули своего кандидата (Юрия Шокурова), однако сумеют ли они собрать необходимое количество подписей - большой вопрос. Напомню, что никто, кроме единороссов, не имеет необходимого числа депутатов в городах и районах для прохождения муниципального фильтра; будут ли ли у «партии власти» возможности и желание затянуть на выборы еще одного кандидата - большой вопрос.

Смотрите также Кандидат от партии «Родина» отнес документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Псковской области

Что касается персонального состава участников губернаторской кампании, то тут - неожиданность, правда, ожидаемая. Как писала Псковская Лента Новостей, псковские коммунисты провели замену - вместо ранее выдвинутого, но снявшегося с дистанции первого секретаря Псковского горкома Александра Баева, на выборы отправляется тот самый руководитель областного отделения КПРФ Петр Алексеенко. В субботу его кандидатуру поддержали делегаты внеочередной партийной конференции, а в понедельник Алексеенко сдал в облизбирком необходимые документы. На мой взгляд, этот «вариант А» вместо «плана Б» для коммунистов лучше - депутат регионального парламента Петр Алексеенко больше известен в области, чем Александр Баев. Первый секретарь обкома не вызывает такого раздражения, традиционно является компромиссной фигурой и, кстати говоря, в отличие от Баева он получил добро от кадровой комиссии ЦК КПРФ. Как говорили герои советского фильма: «Вот это совсем другое дело - одобряю».

- Наш человек! («Москва слезам не верит»)

Выдвижение Алексеенко делает выборы более конкурентными - имею в виду борьбу за второе место между КПРФ и ЛДПР. Напомню, что такую задачу - быть, как минимум, вторым - неоднократно озвучивал региональной координатор «либерал-демократов» Антон Минаков.

Причем, ситуация благоприятствует - по крайней мере, столичные социологи утверждают: ЛДПР идет с КПРФ «ноздря в ноздрю», либо даже обходит. Цифры партийных рейтингов несколько расходятся - коммунисты обращают на это внимание публики и напоминают, что раньше перед выборами социологи тоже сулили компартии меньший процент, чем оказывался потом по итогам голосования. Посмотрим, как будет в этот раз. Что бы там ни говорила предвыборная социология, мы понимаем: Псковская область - возрастная, традиционно КПРФ тут получает поддержку, ядерный электорат коммунистов придет и проголосует за кандидата от партии, кто бы им ни был. Однако в нынешней ситуации многое зависит от самих участников забега - насколько активны они будут, как проведут кампании, не наступят ли на старые грабли, а именно - не станут ли педалировать какие-то не особо волнующие народ темы...

- В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»)

...Вместо того, чтобы жечь глаголом и другими частями речи. Тут, как свидетельствует практика, может быть по-разному. Тот же Петр Алексеенко показывал совершенно разные примеры - мог без особого успеха дежурно выступать в защиту директора подмосковского совхоза Павла Грудинина, что псковичам, скажем прямо, ни тепло, ни холодно, а мог на трибуну областного Собрания с коробкой «Доширака» выйти и сказать всё по делу, благодаря чему все его цитировали и обращали внимание на этот перформанс.

Так что, главный вопрос - какой будет кампания, что представит оппозиция избирателю, покажет же ли альтернативу? Об этом поговорим с кандидатами от оппозиционных партий на круглом столе в среду, 5 июля - ПЛН FM продолжает цикл встреч в прямом эфире. Надеемся увидеть Петра Алексеенко, Антона Минакова, Игоря Романова и представителя «Родины» Павла Бикташева. Стартуем завтра в час дня. Не пропустите!

Смотрите также Губернаторские выборы-2023. Стартовый расклад

От губернаторской кампании - к выборам в районах. Особое внимание здесь обозреватели традиционно уделяют Псковскому району. Во-первых, единственный из выборных, где будут определяться с главой (в других муниципальных образованиях - в рамках реформы выбирают окружные собрания депутатов). Во-вторых, к выборам в Псковском районе почти всегда приковано внимание наблюдателей - ибо муниципалитет с его значительными природными ресурсами, развитым агропромышленным комплексом, серьезным экономическим потенциалом - важный, он граничит с областным центром, а Псков расширяется - и для застройщиков привлекательна драгоценная земля Псковского района.

Здесь пересекаются интересы многих политических сил и бизнес-групп, на выборах присутствует большое количество кандидатов, случаются скандалы.

Что в этот раз? Есть фаворит - глава района Наталья Федорова, которая устраивает руководство области, не связана с бизнес-группами и крупными застройщиками, получила поддержку «Единой России». Давно объявлено, что КПРФ сделала ставку на депутата районного собрания Михаила Вяткина. На неделе стало известно и про кандидатов от других парламентских партий. ЛДПР будет представлять Валерий Колтаков, депутат районного собрания и казак, один из самых известных в Пскове представителей этой этносословной группы. Ну а «Справедливая Россия - За правду» во главе с Олегом Брячаком, политиком, бизнесменом и да, застройщиком - посылает на выборы экс-члена Общественной палаты региона Сергея Холмова. Еще раз отмечаю, что район политизированный, политтусовка активная, в ходе кампании возможны неожиданности, как это не раз бывало прежде.

Смотрите также Выборы-2018: битва за псковскую землю

Теперь о новостях органов власти. Губернатор Михаил Ведерников на неделе принимал высоких гостей из столицы - один за другим приезжали помощники президента Фурсенко и Левитин, глава Минобрнауки Фальков, председатель думского комитета по транспорту Москвичев. Из важного: транспортную доступность региона будут повышать и дальше, пункт пропуска «Куничина Гора» станет пилотной площадкой для запуска системы электронной очереди, а аэропорт Пскова украсит статуя княгини Ольги, чье имя воздушная гавань и носит - таким образом, памятников Ольге в Пскове скоро станет четыре - к двум открытым двадцать лет назад монументам (от скульпторов Вячеслава Клыкова и Зураба Церетели) добавится бюст в Аллее правителей России (работы того же Церетели) и вот эта статуя в здании аэропорта.

Что касается жизни обитателей высоких кабинетов, то тут заслуживает внимания кадровая новость об уходе чиновника-«долгожителя», теперь уже экс-руководителя комитета юстиции Сергея Шерстобитова. О его скором уходе ПЛН писала еще по весне. В статусе исполняющего обязанности господина Шерстобитова сменил бывший замруководителя аппарата правительства Дмитрий Иванов. Предположу, что процесс ротации и донастройки органов власти продолжится - думаю, до осеннего составления рейтинга ста самых влиятельных персон региона мы узнаем еще не об одном кадровом решении в органах государственной власти и местного самоуправления.

А в областной прокуратуре, как говорится, уже. Сегодня, 4 июля, на совместном заседании комитетов Совета Федерации должно рассматриваться назначение на должность прокурора Псковской области Андрея Мошкова, о чем накануне сообщили в сенате. Потенциальный руководитель «ока государева» в Пскове до этого занимал пост первого заместителя прокурора Республики Хакасия. Теперь, как в песне, дан приказ ему на запад. А вообще в органах прокуратуры уроженец Витебска уже более двадцати лет, значительный период времени служил в Смоленской области. Окончил Витебский государственный университет и Саратовскую государственную академию права.

Интересно, что после перевода из Пскова во Владимир Ивана Грибова в самой прокуратуре нового начальника ждали совсем из других краев - с российских северов, даже фамилии предполагаемых руководителей назывались.

Но вышло иначе - и сейчас многие обзванивают знакомых, изучают публикации в Сети, вчитываются в сообщения о прошлом прокурора и его общении с губернатором Хакасии Валентином Коноваловым.

Всё для того, чтобы найти ответы на вопросы, с чего новый прокурор начнет, как будет выстраивать отношения с различными ведомствами, на каких принципах будет формировать свою команду и подбирать кадры.

Я же добавлю, что в редакциях Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM ждут нового прокурора на эфир. Рассчитываем на то, что Андрей Мошков, как и его ушедший на повышение предшественник, будет открыт в общении со СМИ, поведет разговор со слушателями популярной радиостанции и читателями ведущего регионального интернет-портала. Подробнее о новостях на эту тему читайте на сайте Псковской Ленты Новостей.

Смотрите также Андрея Мошкова планируют назначить на должность прокурора Псковской области

И там же в эти дни выйдет немало материалов о традиционном, уже четвертом по счету, кинофестивале «Западные ворота». Ежегодный форум стартует в пятницу, 7 июля. Как верно говорят, «Западные ворота» - это и одна из «визитных карточек» команды губернатора Михаила Ведерникова, и событие не только культурной, но также общественно-политической жизни региона.

В конкурсной программе фестиваля в этом году фильмы из ряда стран (России, Беларуси, Сербии и других), то есть «Западные ворота» вполне соответствуют статусу международного. Другое дело, что география совсем иная, чем была еще несколько лет назад. Напомню, что победителем самых первых «Западных ворот» стал фильм эстонского режиссера, специальными призами были отмечены работы кинематографистов Финляндии, Швеции, Латвии, представители стран Евросоюза входили в состав жюри, а сам фестиваль проходил в рамках Ганзейского фестиваля в Пскове. Как все мы понимаем, за последние годы многое изменилось, нынешний кинофорум проходит в условиях новой реальности - поэтому отличия, разумеется, очевидны.

Полная программа фестиваля уже опубликована на сайте ПЛН, там же дается информация о мастер-классах, творческих встречах и статусных участниках фестиваля - таких, например, как всем нам хорошо знакомый кинорежиссер, худрук псковского театра драмы Дмитрий Месхиев, звезда некогда популярной киносаги об особенностях национальной охоты, рыбалки и политики Семен Стругачев, известная советская и российская актриса Анна Каменкова, многие другие кинематографисты. По привычке не исключаем появления Гоши Куценко, друга губернатора и актера, который буквально на днях оказался в центре внимания СМИ в связи со съемками в образе короля в музыкальном клипе - судя по картинке, вышло впечатляюще.

Фото: mk.ru

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Александр Савенко