Политика

Губернаторские выборы - 2023: что предлагает оппозиция? ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Для участия в работе круглого стола приглашены первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексенко, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, председатель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов и глава регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев.

Руководители отделений оппозиционных партий, трое из которых выдвинуты для участия в выборах губернатора Псковской области, ответят на вопросы ведущего программы - главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко. Главные темы обсуждения: с чем оппозиция идет на выборы, какую альтернативу она предлагает, в чем ее основные проблемы и каковы электоральные перспективы?

Радиослушатели могут присоединиться к обсуждению и задать свои вопросы участникам программы. Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена.