Политика

Игорь Романов предложил кандидатам на пост губернатора встречаться с китайцами и иранцами

«Партия роста» идет на выборы губернатора Псковской области с конкретной экономической программой. В то время как у других кандидатов конкретного понимания о том, как экономически развивать страну, нет. Такое мнение в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил председатель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов.

«Послушал я коллег по оппозиции. Не повториться трудно. Но у коллег, как я вижу, одна говорильня. Какие-то законопроекты о "рюшечках на трусиках". Страдаете, что ваши инициативы блокирует партия власти, а потом эти инициативы двигает от себя. Ни у кого нет четкой стратегии, нет понимания, как экономически развивать страну. Опять же, смотрю, никто из коллег не участвует во встречах с нашими новыми партнерами — китайцами, иранцами. А я вот участвую. Надо с ними встречаться — это наши новые партнеры. С ними надо работать, а не отнимать у хромого, чтобы отдать слепому, как вы, коллеги, предлагаете», - сказал Игорь Романов.

На круглый стол кандидат пришел с книжкой, в которой, по его словам, представлена конкретная экономическая программа и стратегия роста.