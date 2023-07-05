Политика

Допустимую сумму избирательного фонда кандидата в губернаторы отказались снижать в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект о снижении допустимой суммы избирательного фонда кандидата в губернаторы Псковской области. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков предложил снизить предельно допустимую сумму предвыборного избирательного фонда кандидата в губернаторы Псковской области с 90 млн рублей до 15 млн рублей.

По итогам голосования депутаты отклонили законопроект о снижении допустимой суммы избирательного фонда кандидата в губернаторы.