Допустимую сумму избирательного фонда кандидата в губернаторы отказались снижать в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект о снижении допустимой суммы избирательного фонда кандидата в губернаторы Псковской области. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков предложил снизить предельно допустимую сумму предвыборного избирательного фонда кандидата в губернаторы Псковской области с 90 млн рублей до 15 млн рублей.
По итогам голосования депутаты отклонили законопроект о снижении допустимой суммы избирательного фонда кандидата в губернаторы.