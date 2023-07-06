Лев Шлосберг* пытается оспорить включение в реестр иноагентов

Заместитель руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Шлосберг* пытается оспорить включение в реестр иностранных агентов. Об этом псковский политик сообщил в своем Telegram-канале.
Он подал в Псковский городской суд административное исковое заявление к Минюсту России о признании незаконным включения в реестр «иностранных агентов». Согласно иску, Лев Шлосберг* просит обязать Министерство юстиции РФ исключить сведения о нем из реестра «иностранных агентов».
Напомним, Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом Льва Шлосберга* 16 июня.
Новым председателем регионального отделения партии «Яблоко» избран депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук.
*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов