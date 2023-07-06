Политика

Лев Шлосберг* пытается оспорить включение в реестр иноагентов

Заместитель руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Шлосберг* пытается оспорить включение в реестр иностранных агентов. Об этом псковский политик сообщил в своем Telegram-канале.

Он подал в Псковский городской суд административное исковое заявление к Минюсту России о признании незаконным включения в реестр «иностранных агентов». Согласно иску, Лев Шлосберг* просит обязать Министерство юстиции РФ исключить сведения о нем из реестра «иностранных агентов».

Напомним, Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом Льва Шлосберга* 16 июня.

Смотрите также Минюст признал иноагентом Льва Шлосберга

Новым председателем регионального отделения партии «Яблоко» избран депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук.

Смотрите также Новым председателем регионального отделения партии «Яблоко» избран Артур Гайдук

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов