Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым: Политическая стабильность – миф или реальность?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Основная тема, которую ведущий Максим Костиков обсудит со спикером регионального парламента: «Политическая стабильность – миф или реальность?». Кроме того, Александр Котов подведет итоги парламентского сезона и даст свою оценку избирательной кампании в текущих реалиях.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.