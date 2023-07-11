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Политика

Глава Великих Лук отчитается о работе за 2022 год перед гордумой 14 июля

13.07.2023 11:22|ПсковКомментариев: 0

9-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится в зале заседаний администрации города Великие Луки 14 июля в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме. 

Фото: Великолукская городская Дума

В проект повестки дня включены отчет о деятельности главы города Великие Луки за 2022 год, назначение членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки от Великолукской городской Думы.

Также депутатам предстоит внести изменения в генеральный план муниципального образования «Город Великие Луки», утвержденный решением Великолукской городской Думы от 20 апреля 2010 года №25 и в правила благоустройства территории муниципального образования «Город Великие Луки», утвержденные решением Великолукской городской Думы от 22 июня 2012 года №78.

Помимо этого, депутаты обсудят подготовку муниципальных образовательных учреждений города Великие Луки к новому учебному году и развитие массового спорта на территории города (популяризацию дворовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни среди населения).

Всего проект основной повестки дня сессии включает 10 вопросов. 

Теги: #великие луки #сессия
Источник: Псковская Лента Новостей
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