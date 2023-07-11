Политика

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: «В Багдаде все спокойно», или Россия в зоне турбулентности?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его проведут Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.

Ключевая тема выпуска - «В Багдаде все спокойно», или Россия в зоне турбулентности?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Обсуждая интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни, «мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Трансляция завершена.