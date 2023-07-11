Политика

Опрос ПЛН-ТВ: Что псковские студенты знают о предстоящих выборах?

Чуть менее двух месяцев остается до Единого дня голосования. В новом выпуске ПЛН-ТВ смотрите, что псковские студенты знают о предстоящих выборах, с какими кандидатами они знакомы и собираются ли студенты принять участие в голосовании.