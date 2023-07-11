Политика

Депутаты гордумы единогласно одобрили отчет главы Великих Лук о работе за 2022 год

Депутаты Великолукской городской Думы единогласным решением одобрили отчет главы города Великие Луки за 2022 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Доклад представили на 9-м очередном заседании Великолукской городской Думы седьмого созыва. Проект основной повестки дня сессии включал 10 вопросов.

Депутаты обсудили подготовку муниципальных образовательных учреждений города Великие Луки к новому учебному году и развитие массового спорта на территории города (популяризацию дворовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни среди населения).