Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Владимиром Кузем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним итоги недавней сессии регионального парламента, в том числе парламентского часа, который был посвящен развитию образования. Также депутат прокомментирует ход избирательной кампании в Псковском районе, где в сентябре будут выбирать главу района, и поделится планами на парламентские каникулы.

Трансляция завершена.