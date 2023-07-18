Политика

Владимир Кузь: Парламентский час - это не порка

Парламентский час - это не порка, депутаты доносят до правительства проблематику своих округов. Такое мнение заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь высказал в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Парламентский час - это не порка, ни в коем случае. Если депутат на протяжении периода времени работает в своем избирательном округе, он знает проблематику. И до правительства он ее доносит, если с ним взаимодействует. Наша задача все-таки – найти точки соприкосновения и помогать друг другу», – сказал Владимир Кузь.

Он добавил, что моменты, когда депутатов не хотят слышать, все же случаются, и именно тогда приходится задавать «неудобные» вопросы.

«Это не элемент воспитания, а просьба услышать нас. Мы же общаемся с людьми, когда у нас выезды. В кого, в первую очередь, летят палки? В депутатов. Если нас не слышат, мы можем выносить это в публичную плоскость. В принципе, если происходит адекватное взаимодействие, никто не будет выносить это все на публику, и все вопросы будут решаться», – уточнил Владимир Кузь.