Политика

«Гайд-парк»: Владимир Кузь о парламентском часе, депутатских каникулах и выборах в Псковском районе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 июля. Гость студии - заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним итоги недавней сессии регионального парламента, в том числе парламентского часа, который был посвящен развитию образования. Также депутат прокомментировал ход избирательной кампании в Псковском районе, где в сентябре будут выбирать главу района, и поделился планами на парламентские каникулы.