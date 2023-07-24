Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним подготовку к губернаторским выборам, которые пройдут в псковском регионе 8 - 10 сентября. Речь, в частности, пойдет о регистрации кандидатов и прохождении ими муниципального фильтра, о легитимности выборов, дистанционном электронном голосовании и о том, как на выборах будет осуществляться общественное наблюдение.

Присоединяйтесь к разговору по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена.