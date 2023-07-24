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Политика

«Гонки по вертикали»: потери на выборах, мода на киберспорт и «подарок» к 60-летию Шлосберга*

25.07.2023 16:48|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Губернаторские выборы-2023. Неоконченный концерт для кандидатского квартета и завершенный спектакль псковской «Родины». 
Кто ж его перенесет - он же памятник?! Псковские политики продолжают обсуждать будущее монумента на площади Ленина - оказывается, в эту игру могут играть даже не двое, а гораздо больше участников.  
О, киберспорт - ты что? Станут ли компьютерные игры модными у чиновников - вроде  «президентских» горных лыж и дзюдо?

Стартуем с главной темы. До губернаторских выборов остается всё меньше времени - полтора месяца, и вот уже началась регистрация избирателей для участия в дистанционном электронном голосовании, сокращенно - ДЭГ. Предвыборный расклад уже давно очевиден: есть действующий губернатор Михаил Ведерников, которого поддерживает Москва, а политологи однозначно называют фаворитом. И есть несколько представителей системной оппозиции - до минувшей пятницы их было четверо, столько выдвинули оппозиционные партии...

- Нас четверо - пока еще мы вместе (песня из кинофильма «Три мушкетера»).

Однако на минувшей неделе кандидатов стало меньше - с дистанции сошел представитель «Родины» Юрий Шокуров. Об этом, ожидаемом обозревателями ПЛН, повороте предвыборной гонки объявил на круглом столе в радиоэфире руководитель реготделения партии Павел Бикташев. 

Логика там такая: «Родина» готова была бороться за победу, но, осознав, что из-за высокого рейтинга губернатора шансов нет, отказалась от сбора подписей для прохождения муниципального фильтра. Проведя вначале аналогии с футболом, потом заключив, что спектакль для «Родины» закончился, так толком и не начавшись, Павел Бикташев посреди программы покинул студию.

Другие кандидаты от оппозиции на этот демарш отреагировали по-разному. Кто-то, как показалось, даже с сожалением, кто-то с улыбками и надеждой, что примеру «Родины» последует и еще кто-то, квартет превратится в тройку - и тогда уж любой из участников по факту окажется в призерах. 

- Ну что ж, четыре - это лучше, чем пять, но хуже, чем три (фильм «Гараж») 

Таким образом, кандидатов осталось четверо – и все они уже сдали пакет документов для регистрации: это Игорь Романов (Партия Роста), Антон Минаков (ЛДПР), Петр Алексеенко (КПРФ) и Михаил Ведерников («Единая Россия»). Двое последних намедни оказались в центре резонансного сюжета. Напомню, что, отвечая на реплику в соцсетях, губернатор Ведерников предложил перенести памятник Ленину с главной площади Пскова и установить там фонтан, а для начала узнать общественное мнение на этот счет.

Надо сказать, что подобные инициативы высказываются областными и городскими руководителями время от времени уже много лет.

В этот раз не исключено, что инициатива связана с выборами - по крайней мере, эксперты полагают, что обсуждение этой темы на руку главе области - дескать, он навязывает коммунистам свою повестку, заставляет их защищаться (а это, по определению, невыигрышная позиция) и говорить им приходится не про завтра, а про вчера. Псковские коммунисты ответили - ожидаемо выступили против переноса, о чем заявил первый секретарь обкома Петр Алексеенко. По его словам, никакого компромисса по данному вопросу быть не может. 

Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ:  Ленин у нас в Пскове проживал. Он ходил по этой площади, рядом квартиру снимал, на улице Ленина. У нас единственный, наверное, в России, а может - и в мире город, где от памятника Ленина можно пройти по улице Ленина к другому памятнику Ленина.

Так что в обкоме отреагировали, даже выпустили заявление - впрочем, какой-то новизны, яркости и драйва не видно. С другой стороны, очевидно, что коммунистам самим эта тема, скорее, даже кстати - ибо она отодвигает на второй план кейс с «липовым» дипломом несостоявшегося кандидата от КПРФ Александра Баева, а эта история в отличие от тяни-толкая вокруг памятника Ленину уж точна невыгодна для КПРФ и реально бьет по репутации коммунистов.

Заканчивая на сегодня разговор про зюгановцев, отмечу, что в выходные они в очередной раз зачем-то попытались с красными флагами, в том числе с партийной символикой, на длиннющих древках разыграть карту недопуска на официальное памятное мероприятие - возложение цветов к мемориалу на площади Победы. Подобное происходит не в первый раз - бывало и в дни памяти 6-й роты, в этот раз - 23-го июля, в день освобождения Пскова. Зачем они это делают, наперед зная, что на официальное, организованное властями,  мероприятие под партийными стягами никого не пустят - непонятно.

- А что вы тут делаете, а?

- Иди отсюда! (фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен») 

А в целом главные городские праздники в этот раз прошли как-то совсем уж тихо - без салюта, концерта приглашенной поп-звезды, послушать которую приходят тысячи горожан. Кому-то такой формат праздника, наверное, пришелся по душе, другие остались разочарованы. Из неожиданностей отмечу то, что глава города Борис Елкин предстал в этот раз не только в образе градоначальника, раздающего награды и возлагающего цветы, но и... кибер-спортсмена.

Составил компанию тинейджерам и поиграл с ними в интерактивный футбол. Так совпало, что произошло это сразу после того, как президент Владимир Путин 19 июля поддержал идею включения киберспорта в турнир «Игры Будущего».  И в целом высказался о киберспорте в том смысле, что «игра - это не игрушечное дело». Во-первых, это многомиллиардный бизнес. Но самое важное не деньги - это должно быть на стыке искусства и образования. Игра должна помогать воспитывать в рамках общечеловеческих ценностей и в рамках патриотизма тоже в хорошем смысле слова - не квасного, а широкого, - вот что сказал президент.

Теперь смотрим, не ломанутся ли чиновники в киберспорт, как когда-то было с увлечением государевых людей «президентскими» видами спорта - дзюдо и горными лыжами.

Пока при разговоре о киберспорте и псковских политиках, на память приходит разве что пример Евгения Михайлова, который еще в то время, когда был губернатором в конце 90-х - начале нулевых, любил поиграть (за что его троллили недоброжелатели), а потом он и вовсе являлся председателем экспертного совета по компьютерным играм при комитете Госдумы и сейчас проводит стримы для геймеров, отвечает на вопросы молодежи.

Как Евгений Михайлов признавался в недавнем интервью, эти стримы имеют еще и политический смысл: их автор сигнализирует спецслужбам: мол, не надо сильно напрягаться на «Клуб рассерженных патриотов» - мы тут не заговоры готовим, а в игры играем. В последние дни Евгению Михайлову больше приходится отвечать на вопросы об аресте Игоря Стрелкова, с которым он по весне создавал неформальное объединение «Клуб рассерженных патриотов».  Известие о задержании Стрелкова Михайлов назвал «политически негативной новостью» и в целом дал по горячим следам конкретный комментарий в том духе, что «время покажет».

В целом заметно, что российские политики растерялись - одно дело дежурно комментировать атаку на какого-нибудь либерала-западника, другое - как-то реагировать, когда пришли за ультра-патриотом. Так что большинство комментариев не блистало конкретикой и однозначной позицией. 

- А то как же, это уж само собой - да. В прошлом году мы, знаешь, ого-го («Убить дракона»). 

При этом абсолютное большинство псковских политиков ожидаемо тему ареста Стрелкова комментировать не стали, просто не заметили (как принято говорить - «это не наша повестка»).

Разве что яблочник Лев Шлосберг (который, напомню, признан Минюстом иностранным агентом) сделал эту тему центральной во вчерашнем стриме на своем ютуб-канале. Правда, тут невольно возникают аналогии с недавней путаницей при мятеже частной военной компании «Вагнер», когда, помните, была путаница с Пригожиными - основателем ЧВК Евгением и музыкальным продюсером, мужем певицы Валерии Иосифом - и всё это рождало в интернете бесчисленные мемы. Что касается Шлосберга* и Стрелковых, то тут тоже имеем дело с двумя однофамильцами. Яблочник комментировал арест одного Стрелкова, хотя возможно ему имело смысл отвечать другому - политтехнологу, руководителю «Экспертного клуба. Псковский регион» Илье Стрелкову, который накануне в СМИ послал совсем уж недвусмысленный сигнал и предостерег всех-всех-всех от контактов с иноагентом Шлосбергом: дескать, это небезопасно, яблочника проверяют соответствующие службы, он токсичен, иноагент, и контакты с ним могут поломать целые жизни. 

- Уль-ти-ма- тум… А что такое ультиматум? Это такое международное слово - бить будут (фильм «Тимур и его команда»). 

Отмечу, что эти предостережения звучат не только перед муниципальными выборами, в которых яблочники, в отличие от губернаторской кампании, стремятся участвовать, но и перед 60-летием самого Льва Шлосберга, которое он будет отмечать в это воскресенье, 30 июля. Такой вот «подарок» в кавычках получен - в виде очередной атаки со стороны региональной власти и продолжающегося выдавливания Льва Шлосберга* из легальной политики. Что там будет происходить дальше - поживем-увидим. Будем внимательно наблюдать за этим и другими процессами региональной политики. Подробнее о них читайте на сайте Псковской Ленты Новостей и в нашем telegram-канале.

А на ПЛН FM в «Гонках по вертикали» встретимся через неделю - думаю, что поговорим о Великих Луках, новых поворотах в избирательной кампании и продолжении череды визитов в регион высокопоставленных гостей из федерального центра. А уже завтра вас ждет очередной баттл в прямом эфире в рамках проекта «Армрестлинг». К воображаемому барьеру приглашены депутаты областного Собрания - рупор «Единой России» Алексей Севастьянов и эсер Олег Брячак.

Недавно они поспорили на сессии регионального парламента, даже поконфликтовали - так что пришлось микрофон отключать, а в среду, 26 июля, выяснят отношения в прямом эфире ПЛН FM. Стартуем в час дня - не пропустите. Не сомневаюсь - будет интересно и горячо.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов 

Источник: Псковская Лента Новостей
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