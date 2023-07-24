Политика

Подготовка к выборам станет темой дискуссионной площадки в Пскове

Открытое заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Единый день голосования-2023 пройдет 28 июля на площадке Общественной палаты Псковской области с участием представителей Избирательной комиссии Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Участникам заседания расскажут об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных и региональных выборах Псковской области в 2023 году. Также рассмотрим подготовку к дистанционному электронному голосованию и организации видеонаблюдения на избирательных участках», — поделилась председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

Собравшиеся проанализируют этап выдвижения кандидатов на выборы, обсудят вопросы взаимодействия с облизбиркомом, а также плановые мероприятия штаба на предстоящих 12 выборных кампаниях на территории региона.