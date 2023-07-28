Трех кандидатов на выборы главы муниципалитета зарегистрировали в Псковском районе на 52-м заседании Территориальной избирательной комиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК Псковского района.
Фото здесь и далее: Территориальная избирательная комиссия Псковского района
На заседании зарегистрировали следующих кандидатов:
Также пакет документов для регистрации в качестве кандидата на выборах главы Псковского района представил Юрий Шокуров, выдвинутый региональным отделением партии «Родина». У кандидатов есть время в срок до 31 июля 2023 года представить документы на регистрацию.
Напомним, для участия в избирательной кампании выдвинулось восемь кандидатов: