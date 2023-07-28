Политика

Трех кандидатов на выборы главы муниципалитета зарегистрировали в Псковском районе

Трех кандидатов на выборы главы муниципалитета зарегистрировали в Псковском районе на 52-м заседании Территориальной избирательной комиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК Псковского района.

Фото здесь и далее: Территориальная избирательная комиссия Псковского района

На заседании зарегистрировали следующих кандидатов:

Михаил Вяткин (КПРФ);

Валерий Колтаков (ЛДПР);

Наталья Федорова (Единая Россия).

Также пакет документов для регистрации в качестве кандидата на выборах главы Псковского района представил Юрий Шокуров, выдвинутый региональным отделением партии «Родина». У кандидатов есть время в срок до 31 июля 2023 года представить документы на регистрацию.

Напомним, для участия в избирательной кампании выдвинулось восемь кандидатов: