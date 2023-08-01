Политика

На выборы в собрания Куньинского и Пушкиногорского районов зарегистрировали по 4 кандидата

На дополнительные выборы в Собрания депутатов Куньинского и Пушкиногорского районов седьмого созыва по округу №1 зарегистрировали по 4 кандидата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Куньинского района седьмого созыва по округу №1 зарегистрировано 4 кандидата:

Александр Андреев (КПРФ),

Галина Дроздова («Единая Россия»),

Ирина Дьяконова (ЛДПР),

Александр Тихомиров («Яблоко»).

На дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва по округу №1 также зарегистрировано 4 кандидата:

Дмитрий Волконский (самовыдвижение),

Александр Коваленко (ЛДПР),

Олег Степанов («Единая Россия»),

Елена Щемелева («Яблоко»).

Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

Смотрите также Псковвыборнадзор

Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

Смотрите также Прием заявлений для участия в ДЭГ стартовал в Псковской области

Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.