На выборы в собрания Куньинского и Пушкиногорского районов зарегистрировали по 4 кандидата

На дополнительные выборы в Собрания депутатов Куньинского и Пушкиногорского районов седьмого созыва по округу №1 зарегистрировали по 4 кандидата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
На дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Куньинского района седьмого созыва по округу №1 зарегистрировано 4 кандидата:
На дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва по округу №1 также зарегистрировано 4 кандидата:
Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.