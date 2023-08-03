Политика

Семь списков кандидатов на выборы заверены в Печорском районе

Семь единых списков кандидатов на выборы от политических партий по единому избирательному округу заверены в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На выборах депутатов Собрания депутатов Печорского муниципального округа первого созыва заверены списки от политических партий:

«Единая Россия»,

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду»,

ЛДПР,

«Партия роста»,

«Яблоко»,

«Новые люди»,

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Выдвинуто 11 кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 1-5, из них:

от партии «Единая Россия» — 5;

от ЛДПР — 5;

от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1.

По количественному составу выдвинуто кандидатов по одномандатным избирательным округам:

округ № 4—3 кандидата;

округа №№ 1,2, 3, 5 — 2 кандидата.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.