Политика

«Единая Россия» готовит корпус наблюдателей к дню голосования

Партия «Единая Россия» готовит корпус наблюдателей к Единому дню голосования. Первый обучающий семинар прошёл в Центральном исполкоме партии. Тем, кто будет работать на избирательных участках, рассказали, что изменилось в процессе наблюдения, как защитить права избирателей и кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в партии.

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

«Мы должны обеспечить прозрачность и легальность голосования. В среднем два-четыре наблюдателя будут представлять партию на избирательных участках по всей стране. 28 августа "Единая Россия" проведёт традиционную тренировку, в ходе которой будут отрабатываться алгоритмы внесения данных в партийное мобильное приложение "Наблюдатель", а также работа с инцидентами. 7 сентября мы запустим работу ситуационных центров – федерального и региональных. Наши специалисты будут отслеживать информацию о ситуации на избирательных участках, отрабатывать и анализировать сообщения от наблюдателей. Самое главное – не допустить никаких нарушений», - отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Напомним, в Псковской области проходят 12 избирательных кампаний. Голосование на выборах пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.