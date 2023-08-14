Политика

Андрей Маковский: Уровень волостных депутатов нерабочий

Главный плюс муниципальной реформы — это экономия бюджета. Сейчас уровень волостных депутатов не работает, поскольку у них практически нет денежных средств. Такое мнение председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский озвучил в ходе круглого стола, посвященного сентябрьским выборам, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Почему лично я поддерживаю муниципальную реформу? Во-первых, это экономия бюджета. Во-вторых, весь волостной уровень, извините, пожалуйста, не работает. Он не работает, потому что там нет денег. У волостного депутата нет денег. Что он может? Урну поставить? И потом вы растягиваете бюджет», - сказал Андрей Маковский.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.