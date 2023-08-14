Политика

Александр Братчиков: Глава муниципального округа должен быть хозяйственником

Глава муниципального округа должен быть прежде всего профессионалом-хозяйственником, а не политическим деятелем. Поэтому назначение главы района депутатами по конкурсу — более правильный путь, чем прямые выборы. Такое мнение заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков озвучил в ходе круглого стола, посвященного сентябрьским выборам, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Главы, которые будут управлять муниципальными округами, должны быть не просто выбраны по каким-то там причинам (было много примеров в разных районах), они должны быть профессионалами. Все-таки я считаю, что глава муниципального округа — это профессионал, который должен управлять округом профессионально, поэтому будет проводиться конкурс, и любой желающий с нужными документами и опытом сможет участвовать, выходить на конкурс», - сказал Александр Братчиков.

Он напомнил, что в результате муниципальной реформы такого профессионала будут выбирать депутаты. Они смогут пообщаться с кандидатами — задать им вопросы, убедиться в их профессиональных способностях, чтобы сделать выбор.

В связи с этим, продолжил Александр Братчиков, на сегодняшний день задача любой партии — набрать максимальное количество депутатов в районах, чтобы в последующем их кандидаты на пост главы муниципального округа получили весомую поддержку.

«Задача любой партии — максимально избрать депутатов, которые будут выбирать главу. А главу нужно выбрать с точки зрения его профессионализма как управленца, а не политического деятеля», - подчеркнул Александр Братчиков.

Критика муниципальной реформы со стороны оппозиции парламентарию непонятна.

«Насчет аргументов оппозиции — я их не совсем понимаю. Просто говорят о том, что это плохо. А почему плохо — никто толком объяснить не может. Все останется, только будет не выборный глава волости, а назначенный, будет муниципальная должность, будет получать зарплату в администрации. Сначала разберитесь, что происходит, а потом начинайте голосовать», - обратился к представителям оппозиции Александр Братчиков.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.