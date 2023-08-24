Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ уютных летних террас Пскова
распродажа стройматериалов
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
За сильную Россию
Кружки и секции в Пскове
Снова в школу. ЛОНГРИД
самое время для ремонта
«Истфакт» Псковские партизаны
о роли педагогов
Розыгрыш билетов в кино
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
Богатство «Голубых озер»
как поддерживают псковских врачей
профсоюзы власть, работодатели
удмуртская ведьма
 
 
 
ещё Политика 24.08.2023 17:060 Сейф в пакете 28.08.2023 17:370 Автобус помощи ЛДПР приедет в Псковскую область 28.08.2023 17:020 «Яблоко» не смогло обжаловать решение суда о снятии списка с выборов в Новоржевском районе 28.08.2023 13:540 За сильную Россию и благополучие людей 28.08.2023 12:250 Антон Минаков поделился итогами поездки в Печорский и Пыталовский районы 26.08.2023 21:350 В Пскове заявку на участие в ДЭГ подали около 15 тысяч человек
 
 
 
Самое популярное 24.08.2023 09:480 Четыре человека серьёзно пострадали в результате ночного наезда автомобиля на пешехода в Пскове. ФОТО 24.08.2023 08:000 В Псковской области задержали диверсанта при попытке поджога релейного шкафа 25.08.2023 07:002 Митрополит Тихон освобожден от должности ректора Псково-Печерской духовной семинарии 21.08.2023 15:311 Вернется ли жара в Псковскую область, рассказала синоптик 22.08.2023 13:408 Культурная гопота
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Автобус помощи ЛДПР приедет в Псковскую область

28.08.2023 17:37|Псков

Команда автобуса помощи ЛДПР будет работать в Псковской области с 30 августа по 7 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЛДПР

Первую остановку партийцы сделают в городе Великие Луки. Всего за девять дней автобус помощи побывает в 22 городах и посёлках Псковской области, проедет более 2300 километров.

На его борту будет работать кандидат на должность губернатора Псковской области, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков, заместитель координатора Артем Васильев, а также агитаторы.

«Автобусы помощи ЛДПР курсируют по территории страны с 1990-х годов. На каждой из остановок в Псковской области партийцы будут собирать обращения и просьбы граждан, гуманитарную помощь для участников СВО, а также знакомить земляков с предвыборной программой партии. Маршрут автобуса любой желающий сможет найти на нашем сайте и в социальных сетях», - сообщил Антон Минаков.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.

Теги: #ЛДПР
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на подготовку ребёнка к новому учебному году?
В опросе приняло участие 19 человек
28.08.2023, 17:430 40 млн рублей направят на поддержку молочного производства в Псковской области 28.08.2023, 17:370 Автобус помощи ЛДПР приедет в Псковскую область 28.08.2023, 17:290 Какой будет погода в последние дни лета в Псковской области, рассказал синоптик 28.08.2023, 17:240 Tele2 расширяет сеть в Псковской области: 6 деревень получили доступ к мобильному интернету оператора
28.08.2023, 17:130 Движение транспорта закроют по улице Максима Горького в Пскове до 30 сентября 28.08.2023, 17:080 Водитель пострадал в тройном столкновении на улице Юбилейной в Пскове 28.08.2023, 17:020 «Яблоко» не смогло обжаловать решение суда о снятии списка с выборов в Новоржевском районе 28.08.2023, 16:530 Александр Борисов: Псково-Печерский монастырь  – это не только оплот православия, но и неприступная крепость
28.08.2023, 16:510 Улицу Новгородскую отремонтировали в Пскове 28.08.2023, 16:450 «Постскриптум»: Новация для школ, ДЭГ и фестивальный марафон. ВИДЕО 28.08.2023, 16:290 Не уходи! Жители Псковской области делятся в соцсетях снимками даров лета 28.08.2023, 16:180 В Пскове сбит пожилой мужчина на пешеходном переходе
28.08.2023, 15:580 Орден Сергия Радонежского вручили Михаилу Ведерникову 28.08.2023, 15:520 Подписан договор об открытии филиала Русского музея в Печорах 28.08.2023, 15:470 Две незаконные свалки убрали экоактивисты в Корытовском лесопарке 28.08.2023, 15:440 «Беседка»: Андрей Ермаков о подготовке школ к новому учебному году. ВИДЕО
28.08.2023, 15:330 Картинная галерея архимандрита Алипия открылась в Печорах 28.08.2023, 15:270 Южные районы Псковской области настигнут грозы 28.08.2023, 15:160 Псковичам доступен iPhone 15 для предзаказа 28.08.2023, 15:040 «ГорДозор»: Итоги заседания комиссии по БДД в Пскове. ВИДЕО
28.08.2023, 14:450 Владимир Путин: Псково-Печерский монастырь - оплот православия и церковного просвещения 28.08.2023, 14:400 Водитель Kia травмировал двух людей в ДТП в Пскове и уехал 28.08.2023, 14:291 Назван средний возраст учителей в Псковской области 28.08.2023, 14:200 Мозаику с изображением Богородицы освятили в Печорах
28.08.2023, 14:140 Псковская область подала 57 заявок на участие в программе по капремонту школ 28.08.2023, 14:020 Двухлетняя девочка серьезно пострадала в ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 28.08.2023, 13:540 За сильную Россию и благополучие людей 28.08.2023, 13:480 Почти 40 человек получили травмы в дорожных авариях в Псковской области за неделю
28.08.2023, 13:312 Первый в России памятник бабушке открыли в Печорах. ВИДЕО 28.08.2023, 13:290 Более 300 военных артистов выступят на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове 28.08.2023, 13:260 Памятник Псково-Печерским старцам освятил митрополит Тихон 28.08.2023, 13:150 В Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства РФ за уклонение от службы в армии
28.08.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 28.08.2023, 13:010 Показ фильма «Вызов» состоялся в Псковском музее-заповеднике 28.08.2023, 12:560 Спрос россиян на осенние поездки в Европу вырос на 10-15% за год 28.08.2023, 12:450 Медика уволили из лагеря «Зеркальный» после выявления стафилококковой инфекции у детей
28.08.2023, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об итогах заседания комиссии по БДД в Пскове 28.08.2023, 12:320 На турецком курорте произошла перестрелка в отеле 28.08.2023, 12:250 Антон Минаков поделился итогами поездки в Печорский и Пыталовский районы 28.08.2023, 12:170 Двух нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области
28.08.2023, 12:120 Крестный ход начался в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО 28.08.2023, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о подготовке школ к новому учебному году 28.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 августа 28.08.2023, 11:561 Более 600 человек посетило праздник «Воевода Шуйский» в Пскове
28.08.2023, 11:440 «Постскриптум»: Новация для школ, ДЭГ и фестивальный марафон 28.08.2023, 11:410 Госуслуги стали доступны на устройствах с «Алисой» 28.08.2023, 11:300 О новой схеме мошенничества предупредили россиян 28.08.2023, 11:190 Артиллерийский снаряд нашли в палкинской деревне Вадрино
28.08.2023, 11:080 День города в Великих Луках прошел без происшествий 28.08.2023, 10:570 «ГорДозор»: Итоги заседания комиссии по БДД в Пскове 28.08.2023, 10:570 Тысячи верующих собрались на праздничную литургию в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 28.08.2023, 10:470 Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет в печорской деревне Сигово
28.08.2023, 10:470 Археологи воссоздали облик жителей Печор XVII - XVIII веков 28.08.2023, 10:250 Кресло сгорело в псковском подъезде из-за неосторожного обращения с огнем 28.08.2023, 10:180 Вопросы о событиях СВО появятся в ЕГЭ по истории в 2024 году 28.08.2023, 10:040 Праздничная литургия началась в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО
28.08.2023, 10:000 Радио ENERGY продолжает разыгрывать билеты на показ снятого в Пскове фильма 28.08.2023, 10:000 «Беседка»: Андрей Ермаков о подготовке школ к новому учебному году 28.08.2023, 09:500 Назван рыночный диапазон зарплат в Псковской области 28.08.2023, 09:390 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается почти на два часа
28.08.2023, 09:300 В Петербурге загорелся туристический автобус 28.08.2023, 09:150 Правительство увеличит дистанцию от свалок до аэропортов 28.08.2023, 09:000 Число жалоб на задолженность по зарплате снизилось в 3,5 раза - Роструд 28.08.2023, 08:390 Новый закон полностью изменит работу такси с 1 сентября
28.08.2023, 08:190 В России запланировали ввести штрафы за незаконную работу гидов 28.08.2023, 08:000 О последствиях бессонницы после сорока лет предупредил врач 28.08.2023, 07:411 Псковская область заняла 65 место в рейтинге регионов по рынку труда 28.08.2023, 07:200 Маркетплейсам расширят ответственность за нелегальные товары
28.08.2023, 07:000 Потепление придет на Северо-Запад России 28.08.2023, 00:011 Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в один из главных церковных праздников 27.08.2023, 23:571 Китайский язык включат в программы российских вузов 27.08.2023, 23:390 550-летие Свято-Успенского монастыря и города Печоры отметят в Псковской области
27.08.2023, 22:080 В Совете Федерации поддержали ужесточение ответственности за нарушения ПДД с самокатом 27.08.2023, 21:124 Юлия Пересильд захотела снять собственное кино 27.08.2023, 20:442 В российском городе младенец утонул в ванной, пока его мать спала 27.08.2023, 20:000 Борис Елкин: С друзьями из Белоруссии очень приятно работать
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru