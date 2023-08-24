Политика

Автобус помощи ЛДПР приедет в Псковскую область

Команда автобуса помощи ЛДПР будет работать в Псковской области с 30 августа по 7 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЛДПР

Первую остановку партийцы сделают в городе Великие Луки. Всего за девять дней автобус помощи побывает в 22 городах и посёлках Псковской области, проедет более 2300 километров.

На его борту будет работать кандидат на должность губернатора Псковской области, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков, заместитель координатора Артем Васильев, а также агитаторы.

«Автобусы помощи ЛДПР курсируют по территории страны с 1990-х годов. На каждой из остановок в Псковской области партийцы будут собирать обращения и просьбы граждан, гуманитарную помощь для участников СВО, а также знакомить земляков с предвыборной программой партии. Маршрут автобуса любой желающий сможет найти на нашем сайте и в социальных сетях», - сообщил Антон Минаков.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.