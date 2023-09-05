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Политика

Антон Минаков о предвыборной программе и проблемах Псковской области

07.09.2023 10:00|ПсковКомментариев: 0

Кандидат на пост губернатора Псковской области, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков рассказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM), с чем Либерально-демократическая партия России идет на выборы в псковском регионе, которые состоятся 8 - 10 сентября. Антон Минаков представил свою предвыборную программу: на чем в ней сделан акцент, какие проблемные вопросы, на его взгляд, надо решать в приоритетном порядке и как ЛДПР предлагает решать проблемы ЖКХ, здравоохранения и дорожной сферы.

 

— Будем говорить о том, с чем ЛДПР идет на выборы в Псковской области. Первый вопрос о вашей предвыборной программе. На что в ней сделан акцент? Решение каких проблем вы относите к числу первоочередных?

— Свою программу мы составляли, исходя из более чем 30-летнего опыта работы ЛДПР в Государственной Думе и в Псковской области. Исходил из своего личного опыта работы в областном Собрании. Главное - наша программа основана на желаниях людей, поскольку регулярно объезжаем все районы Псковской области, общаемся с местными жителями и стараемся основные тезисы для себя вывести и перенести их непосредственно в программу ЛДПР.

— Жилищно-коммунальное хозяйство - традиционно проблемная сфера, и понятно, почему она отражена в вашей программе. Мало обозначить болевую точку, важно наметить конкретные шаги решения проблемы. Что здесь предлагает ЛДПР?

— В первую очередь, хотел бы отметить - программа ЛДПР была, есть и будет социально направленной. Она направлена на слабо защищенные слои населения и на проблемы, которые у нашего населения имеются. Одна из таких ключевых проблем - это проблема ЖКХ, а именно непомерный рост тарифов. Путешествуя по области, общаясь с местным населением, цифры называются достаточно серьезные, если не пугающие: Новоржевский, Новосокольнический, Бежаницкий районы. Зимой коммунальная плата может превышать восемь тысяч рублей при очень низких средних зарплатах в тех районах. Естественно, я не буду называть официальные цифры, потому что им не очень доверяю. Общаясь с людьми, понимаю, что многим семьям действительно достаточно тяжело данные суммы выплачивать.

В случае победы ЛДПР на губернаторских выборах и выборах в Государственной Думе, первое, что будет делать партия - возвращать тарифы ЖКХ под контроль государства. К сожалению, в свое время эти инструменты упустили, доверили формирование тарифов частным фирмам, которые думают о своем личном обогащении. ЛДПР всегда выступала и будет выступать за возвращение тарифов ЖКХ под контроль государства. Только жесткое регулирование со стороны государства может остановить их непомерный рост.

— Что касается дорог, то их состояние традиционно вызывает нарекание граждан. Как вы предлагаете решать эту проблему в Псковской области? Какие здесь предложения?

— Проблему дорог необходимо разделить, поскольку они бывают разные. Есть дороги федерального значения, есть межрайонные дороги и соединяющие муниципалитеты, небольшие деревни. ЛДПР всегда занимала центристскую позицию. Мы не собираемся огульно что-то хвалить или критиковать. Данный вопрос я бы разбил на три подтемы. Что касаемо дорог федерального значения, считаю, что они находятся в более-менее хорошем состоянии. Единственное, что на них постоянно проводится ремонт, особенно летом, вводят реверсивное движение, что усложняет движение. В целом дороги федерального значения ремонтируются и расширяются. Это и трассы Петербург-Псков, и Псков-Москва, и Москва-Рига. Здесь особых нареканий нет. Чего не скажешь про межрайонные дороги и также про дороги с платным проездом. Они находятся в ужасном состоянии. Хотелось бы обратить внимание нашего правительства на южные районы, например, Усвяты. Дорога, которая соединяет Псковскую и Смоленскую области, находится в ужасном состоянии. Там сейчас недавно проводился ремонт, в том числе ямочный. Его, естественно, недостаточно. Отрезок, наверное, в 50 километров приходилось ехать со скоростью 30-40 километров в час, чтобы просто не оставить колёса.

Огромная проблема в Себежском районе с дорогой, которая идет по направлению к Белоруссии. Нам не хватит времени эфира, если сейчас будем поднимать проблемы дорог в каждом районе. Во время второго созыва работы в областном Собрании мы сталкивались с такими случаями. По Псковскому району, если не ошибаюсь, было обращение из деревни Кирово, где человек почувствовал себя плохо и не смог вызвать скорую. В скорой просто сказали: «Извините, мы до вас не доедем». Я поднимал этот вопрос в областном Собрании, мы туда выезжали с комиссией от ЛДПР. Насколько мне известно, сейчас эта дорога находится в нормальном состоянии.

Для того, чтобы привести ситуацию по Псковской области в другое русло, нам необходимо пересмотреть подход работы с подрядчиками. Считаю, что здесь необходимо усиление, в том числе и уголовной ответственности, за невыполненные или сделанные некачественно работы. Можем взять за пример опыт западных стран, где подрядчики после того, как дорогу построят, еще отвечают за её ремонт. Если на дороге появляются ямы, они делают не ямочный ремонт, а срезают целое полотно в этом месте и выкладывают по новой. Считаю, что нам надо стремиться к этому. Необходимо развивать предприятия на территории Псковской области, поскольку мы сейчас с вами сталкиваемся часто на дорогах (особенно на федеральных трассах или межрайонных трассах) с тем, что ремонтом занимаются в основном грузовая техника и машины с номерами 10-го региона, то есть карельские фирмы. Считаю, что необходимо развивать местные предприятия, и чтобы наши местные жители участвовали непосредственно в постройке дорог.

— Еще одна тема, которая беспокоит людей, это ситуация в здравоохранении. Как вы намерены решить кадровый дефицит и другие проблемы этой сферы?

— Проблема здравоохранения, на мой взгляд, одна из самых важных проблем или самая важная проблема Псковской области. Огромная нехватка медиков. И мы сейчас говорим даже не про районные больницы, коих за недавние года сократили достаточно большое количество. Нехватка медиков по Псковской области сейчас составляет порядка 50%. Их не хватает даже в Псковской областной клинической больнице. Почему это связано? Мы с вами прекрасно понимаем. Наш регион находится так, что с севера области совсем рядом Петербург - очень богатый город-миллионник. Если смотреть с юга, граничим с Тверской областью, а там уже и Москва - тоже богатейший город с высокими зарплатами. Мне сложно винить наших молодых ребят за то, что они уезжают из региона, поскольку, получая профессию, молодежь становится перед выбором: жить в Псковской области и получать одну определенную зарплату либо переехать буквально 300 километров севернее, на ту же должность, и получать зарплату в разы больше. Чтобы наша молодежь не разбежалась из региона, необходимо стимулировать ее заработной платой.

Кроме того, необходимы дополнительные программы государственной поддержки по выделению жилья молодым специалистам с условием, что, проработав 5 или 10 лет, у сотрудника появляется возможность приватизировать данное жилье. Эти меры, если не решат сразу кардинально проблему, то как минимум позволят закончиться оттоку населения из Псковской области.

К сожалению, наш регион каждый год, по моим подсчетам, терял порядка 5-6 тысяч человек. За последний год население сократилось достаточно катастрофически, не побоюсь этого слова, на 30 тысяч человек. Если еще в 2021 году население Псковской области составляло чуть более 610 тысяч, то сейчас, по официальным данным, 580 тысяч. Вынужден признать, что регион считается стареющим и вымирающим. Необходимо улучшать условия жизни для населения, молодежи, чтобы граждане стремились остаться, а в идеальном варианте еще и приезжали из больших городов к нам. На данный момент - это утопия, поэтому необходимо кардинально пересматривать политику правительства Псковской области по сохранению молодых специалистов у нас в регионе.

— Вопрос о мерах поддержки по вашей программе для тех категорий граждан, которых принято относить к числу тех, кому приходится особенно непросто. Во-первых, кто отнесен к этой категории? Во-вторых, что конкретно предлагается в плане поддержки таких групп населения?

— Таких категорий по нашей программе достаточно много. Сюда можно отнести и пенсионеров, и ветеранов, и инвалидов, и студентов. По каждому направлению ЛДПР разработана программа. По пенсионерам - это повышение пенсии, по студентам - это повышение стипендии до МРОТа. Впоследствии ЛДПР предлагает выйти на стипендии в размере минимум 30 тысяч. Причем это не просто какие-то популистские заявления, программы уже разработаны и находятся у наших коллег в Государственной Думе. Мы нашли способы, откуда эти деньги привлечь. В первую очередь, безусловно же, из федерального бюджета. Они разработаны и осталось только осуществить их в жизнь.

— У вас программа достаточно обширная. Какие бы еще положения вашей предвыборной программы вы особо отметили? На что бы обратили внимание?

—Хотел бы обратиться к жителям Псковской области и объяснить простую формулу, которая, на мой взгляд, очень четко работает у нас в стране. Псков - это глубоко дотационный регион. Половина нашего бюджета зависит от федерального, от вливаний из него. На встречах с нашими избирателями стараюсь объяснить, что если на этих выборах «Единой России» опять оказать поддержку в 80-90%, пусть будет даже 60-70%, то Минфин сделает выводы, что псковичи всем довольны, довольны состоянием дорог и больниц. Давайте перераспределять средства в те регионы, где поддержка «Единой России» меньше, чтобы эту поддержку нарастить. Когда шел на эти выборы, понимал, что бороться с партией власти будет достаточно тяжело. Тем не менее, мы никогда не унывали, идем на победу. Будем бороться за первое место.

— У вас есть возможность перед началом голосования на выборах губернатора Псковской области обратиться к жителям региона.

— Уважаемые жители Псковской области, обязательно приходите на выборы. Ни в коем случае не теряйте ваше право, ваш гражданский долг. Найти время, чтобы потратить 5-10 минут, думаю, может каждый. Я понимаю, что сейчас достаточно большое количество недовольных граждан. Возможно, кто-то не верит в достоверность результатов выборов. Тем не менее, чтобы ваш голос не был украден, обязательно приходите на выборы, голосуйте за №3 в избирательном бюллетене. По возможности, приходите именно 10 сентября, поскольку, на мой взгляд, именно в этот день, если вы проголосуете, намного меньше вероятность, что ваш голос может быть засчитан как-то неправильно. Но если не будет возможности прийти 10 сентября, безусловно, участвуйте и 8, и 9. Используйте электронное голосование. Поэтому обязательно приходите на выборы, голосуйте за №3 в избирательном бюллетене.

Беседовал Александр Савенко

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.

Теги: #ЛДПР #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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