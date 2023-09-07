Политика

Глава ЦИК РФ сообщила о блокировании пяти тысяч атак на ресурсы онлайн-голосования на выборах

Свыше пяти тысяч интернет-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах заблокированы; уровень таких атак считается низким, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В рамках защиты периметра ДЭГ от web-атак за период 8 сентября с 8 утра до 12-и было заблокировано 5 тысяч 24 атаки на ресурсы ДЭГ», - приводит ее слова «Интерфакс».

По ее словам, 151 атака была совершена на один из ресурсов - stat.vybory.gov.ru; 4 тысяч 583 атак на vybory.gov.ru; 290 атак на edg.gov.ru.

«Наблюдается сейчас низкий уровень web-атак на периметр ДЭГ. Наиболее часто фиксируемые типы web-атак: запросы не из РФ», - добавила глава комиссии.

В период с 8 по 10 сентября текущего года в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводятся более 4 тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тысяч мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие около 67 млн избирателей.

В онлайн-голосовании на выборах в сентябре принимают участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе.