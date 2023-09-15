Политика

Андрей Маковский о муниципальной реформе: Управление будет более эффективным

Управление районами после муниципальной реформы будет более эффективным. Об этом председатель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский сообщил в ходе круглого стола, посвященного итогам электорального сезона-2023, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У любой реформы есть плюсы и минусы. Плюсы — это удобно с точки зрения администрирования и управления районом. Волостной уровень неудобен, у депутатов нет полномочий, нет денег для распределения, поэтому по сути муниципальные депутаты имеют полную власть в районе, и управление будет более эффективное», - сказал Андрей Маковский

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.