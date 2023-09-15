Политика

Александр Братчиков о муниципальной реформе: Все сделано четко и прозрачно

Муниципалитетом должен управлять профессионал. Муниципальные депутаты будут спрашивать с него, а люди — с депутатов. Так принцип муниципальной реформы объяснил член регионального политсовета партии «Единая Россия» Александр Братчиков в ходе круглого стола, посвященного итогам электорального сезона-2023, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Практика доказала, что муниципалитетом должен управлять профессионал, а не политик. В этом большая разница. Политики — это депутаты, они должны избрать хозяйственника, который должен управлять. Они с него спрашивают, ведь ежегодный отчет глава будет зачитывать перед депутатами округа. А депутаты отвечают перед жителями. Все сделано достаточно четко и прозрачно», - сказал Александр Братчиков.

Когда на руководящей должности оказывается политик, продолжил Александр Братчиков, он зачастую может раскидываться обещаниями, а после — не выполнять их.

«Политик, отчасти, заложник выборов и своих обещаний. В итоге мы часто имеем ситуацию, как в Новоржевском районе, когда ни одно из данных предвыборных обещаний глава района не выполнила», - пояснил Александр Братчиков.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.