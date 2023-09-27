Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Евгением Михайловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним об изменении роли губернаторов, отличии современных региональных руководителей от предшественников, работавших в 1990-е и начале 2000-х, а также на другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и присоединяйтесь к обсуждению.

Трансляция завершена.