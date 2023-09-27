Политика

Евгений Михайлов: Губернатору стоит опираться на местные кадры

При формировании команды губернатору стоит опираться на местные кадры, но нет ничего плохого в том, чтобы привлекать в регион новых специалистов. Такое мнение бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов выразил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Надо стараться опираться на местных, знать их и стараться продвигать, но это не значит, что нельзя никого стороннего совсем привлекать», - сказал Евгений Михайлов.

Он отметил, что в свой губернаторский срок привлек в регион нескольких специалистов, которые остались здесь работать и при следующих губернаторах. В частности, гость студии упомянул имена уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и псковского бизнесмена Михаила Гавунаса.