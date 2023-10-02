Политика

Экс-премьер СССР досрочно сдал мандат сенатора

В конце сентября были досрочно прекращены полномочия старейшего члена Совета Федерации - 94-летнего Николая Рыжкова. Он представлял правительство Белгородской области в верхней палате с 2003 г. С начала перестройки в 1985 г. и по 1991 г. он был председателем Совета министров СССР. Рыжков остался последним живущим главой правительства СССР.

Фото: Совет Федерации

Рыжков был последним членом Политбюро ЦК КПСС, занимавшим актуальную должность в современной России. Из других ныне живущих членов Политбюро остается только 94-летний Вадим Медведев, один из авторов перестройки в СССР. Его последние места работы – российская неправительственная НКО «Горбачев-фонд» и Институт экономики РАН, пишут «Ведомости».