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Политика

Андрей Турчак поднялся на 12-е место в рейтинге ведущих политиков России

03.10.2023 14:33|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак вновь поднялся в рейтинге 100 ведущих политиков России, на данный момент он занимает в рейтинге 12 строчку. Очередную версию списка по итогам сентября представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). 

Стоит отметить, что по итогам августа Андрей Турчак находился на 13 месте в рейтинге, а по итогам июня - на 14-м. 

Директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов связывает усиление влияния Андрея Турчака с итогами Единого дня голосования.

Напомним, в прошлом году Андрей Турчак впервые поднялся в группу с очень сильным влиянием. 

Рейтинг ведущих политиков РФ по итогам сентября традиционно возглавляет президент Владимир Путин. Кроме него, в группу с очень сильным влиянием входят Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Антон Вайно, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Игорь Сечин, Алексей Громов, Сергей Кириенко, Николай Патрушев, Антон Силуанов, Андрей Турчак, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Александр Бастрыкин, Вячеслав Володин, Александр Бортников, Алексей Миллер, Эльвира Набиуллина, и Андрей Белоусов.

Теги: #турчак #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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