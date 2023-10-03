Политика

Найдите 10 отличий

Здравствуйте! В эфире радио «ПЛН FM» программа «Гонки по вертикали», в студии - автор, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. Каждый вторник мы говорим о главном в региональной политике - о том, что происходит и как всё меняется.

Минувшая неделя была насыщена событиями: вступление в должность губернатора Михаила Ведерникова, онлайн-встреча избранных глав регионов с президентом Владимиром Путиным, визиты полпреда Александра Гуцана и министра экономразвития Максима Решетникова, назначение нового вице-губернатора, сессии областного Собрания и Псковской городской Думы с острыми дискуссиями и пикировками. Как всегда, красок в политическую жизнь добавляли публикации Псковской Ленты Новостей и эфиры «ПЛН FM», а гостей у нас было много, как говорится, на любой вкус - от сити-менеджера Великих Лук Андрея Беляева, пользуясь близкой ему баскетбольной терминологией, центрового команды «Южная столица», до экс-губернатора Евгения Михайлова, с которым мы не только говорили на актуальные темы, но и вспоминали, сравнивали - ту же церемонию вступления губернатора в должность с тем, как это проходило раньше, в девяностые и нулевые - после окончания жестких конкурентных избирательных кампаний с непредсказуемым результатом.

Евгений Михайлов, экс-губернатор Псковской области: Была реальная рубка, были «жертвы», в зале сидели не только друзья, но и конкретные политические враги.

Да-а-а, было время - губернаторы могли критиковать президента, а большие федеральные чиновники, приехав на инаугурацию, порой произносили не пафосные комплиментарные речи, а наоборот пеняли главам субъектов РФ за низкий результат на выборах, как это было у того же Михайлова и полпреда Черкесова в 2000-м. Теперь всё иначе - и выборы другие, и церемония тоже: в зале только системные, всё чинно, местные сидят- слушают верхних по вертикали, вообще федералам - почет и уважение.

Теперь полпреды, как тот же Александр Гуцан, высказываются в таких случаях исключительно в духе: оказанное вам доверие - самый ценный капитал, его нужно сохранить и приумножить. Впрочем, повторяться про церемонию не буду. Ее мы уже подробно обсудили и в эфирах, и в материалах ПЛН.

Однако отталкиваясь от этого, во многом знакового события, скажу о продолжении, тенденциях и трендах. Ибо вступление губернатора в должность открыло новый период - начинается второй срок, а это, как показывает история, почти всегда время перемен, перезагрузки, оптимизации, точечных кадровых изменений. Да, наверное, изменения не будут носить кардинального характера, о чем ранее заявлял Михаил Ведерников, однако уже сейчас можно зафиксировать ряд изменений - было бы желание их видеть.

– Видишь суслика?

– Нет.

– Вот и я не вижу. А он есть (из фильма «ДМБ»).

Не претендуя на полноту картины и на то, чтобы, как говорится, «закрыть тему» (хотя бы потому что перемены продолжаются, а чего-то мы наверняка не знаем), отметим десять из них. И начнем со структурных изменений.

Во-первых, введена должность еще одного первого заместителя губернатора - куратора воссозданного представительства правительства Псковской области в Москве. Вице-губернатором назначен Денис Салий, ранее представлявший в Москве правительства Калининградской и - совсем недолго - Рязанской областей.

Таким образом оправдался прогноз обозревателей ПЛН, согласно которому замгубернатора в столице станет неместный, с соответствующим опытом - мы же говорили, что нужен человек, который знает, как открываются двери московских кабинетов, как вести переговоры, как привлекать инвесторов. Как следует из уже прозвучавших заявлений, на нового вице возлагаются надежды - и работа с федеральными органами власти должна стать эффективнее, и новые инвесторы должны прийти в регион. Тут как в песне «Boney M.» «Санни» - не Салий, а Санни: еще вчера моя жизнь была наполнена дождями. а теперь я тебя встретила, ты улыбнулся и облегчил боль - короче, люблю тебя, спасибо за проблеск надежды. Хмурые дни ушли, настали светлые дни.

Если серьезно, то предыдущие попытки запустить на полную силу и на всю катушку представительство региона в Москве особо заметного результата не дали, крупный федеральный бизнес в Псков не ломанулся, к расцвету городов и сел всё это не привело - посмотрим, что получится из этой попытки, №5 или какой там по счету.

Понятно, что затевая перемены, власть всякий раз исходит из того, что надо сделать лучше, эффективнее, а то, образно говоря, «не так сели». Этим, надо думать, продиктован и призыв нового управленца Салия, да и некоторые другие перемены. Так, указом губернатора от 29 сентября внесены изменения в ряд документов, в том числе в предельную штатную численность - изменения касаются аппарата правительства и комитета юстиции. Вдаваться в нюансы этой административной кухни не буду, отмечу лишь, что проводятся, как принято говорить на казенном языке, организационно-штатные мероприятия. И это уже второе изменение. В-третьих, в высоких властных кабинетах провозглашены новые подходы к работе с молодежью. В структуре правительства вместо управления общественных проектов и молодежной политики появится уже не управление - комитет по молодежной политике. И, надо думать, теперь уж взрослые, со знанием дела и горящими глазами, возьмутся за подрастающее поколение.

- У нас прекрасная молодежь, можно сказать, героическая. Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь (из фильма «Курьер»).

В-четвертых, просто-таки неизбежны изменения в информационном блоке, ибо работает он откровенно слабо - координация СМИ хромает на обе ноги, всё тут через пень-колоду. Информационной политики, как таковой, как не было при Антоне Сергееве, так нет и при Степане Парфенове. Госпропагандисты в лучшем случае отрабатывают повестку для галочки, а чаще - просто несут околесицу и отсебятину. Вдобавок, не в силах нести эту вахту, уходят немногие квалифицированные специалисты - проверенные временем исполнители. На днях управление информационной политики покинул заместитель начальника (в свое время - врио руководителя), старожил областной администрации, работавший там еще с 1990-х, Сергей Новохатка.

- В это невозможно поверить! (из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»)

Далее - сразу после выборов сменился руководитель аппарата правительства региона: вместо Станислава Суслова, у которого, как я понимаю, теперь абсолютно отличная от чиновничьей жизненная философия, врио руководителя назначен экс-сотрудник органов безопасности Андрей Вьюнов. Это пятое, а вот шестое: замена представителя правительства области в Совете Федерации.

Елену Бибикову, работавшую в качестве сенатора с 2014-го, заменили на боевого генерала-десантника Алексея Наумца, креатуру другого сенатора от Псковской области - секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который, кстати говоря, вновь поднялся в рейтинге ведущих политиков России - уже на 12-е место.

Что до ротации, то каждому времени свои сенаторы - в период проведения СВО фиксируем тренд на призыв в политику военных.

Спускаясь по властной вертикали, также видим изменения, в том числе в органах МСУ в районах (и это уже седьмое). Сейчас перемены происходят в трети муниципальных образований, где продолжается реформа местного самоуправления - оно становится одноуровневым, глав округов теперь не избирают, а назначают по итогам конкурса - и мы уже наблюдаем, что в результате исчезает так называемая «яблочная аномалия», и в целом шансов прийти к власти в муниципалитетах у оппозиции практически не остается. В ближайшее время будут назначены руководители этих восьми новых округов. В ряде случаев это будут действующие главы, а в некоторых - новые руководители. В дальнейшем аналогичные изменения в рамках реформы, очевидно, произойдут и в других муниципальных образованиях.

С особым интересом наблюдаем за Великими Луками, где команде главы города Николая Козловского многие годы в условиях вертикали власти удавалось сохранять относительную самостоятельность - и «чужих», из областного центра, в этот «монастырь» особо не пускали. Попытки изменить ситуацию региональным руководством при разных губернаторах предпринимались неоднократно. Как мы помним, в этом году губернатор, раскритиковав работу великолукских властей, забросил туда десант сотрудников правительства Псковской области, дабы помогли перестроить работу администрации. Вопреки некоторым прогнозам, сити-менеджер Андрей Беляев сохранил позиции, пролонгировал полномочия по итогам конкурса и, более того, сейчас именно на него областная власть делает ставку. А сам глава администрации всё увереннее держит бразды правления, что отмечают обозреватели, и задаются вопросами: будет ли предпринята попытка сместить «клан Козловских» и поменять модель управления городом с двуглавой на одноглавую, то есть реализовать тот же сценарий, что в Пскове, где главой города стал член команды губернатора Борис Елкин?.

В-девятых, изменения происходят и в корпусе общественных помощников губернатора. И если принятые поправки в соответствующее положение, согласно которым иноагенты и экстремисты не могут быть общественными помощниками, - это не более чем формальность (понятно, что их не брали и без прописанного указом запрета), то вот другое важнее. В четверг Михаил Ведерников освободил от обязанностей 35 своих общественных помощников. Это, как и в случае со сложением полномочий правительства, необходимая процедура при переизбрании губернатора. Кто-то из общественных помощников продолжит работу, с кем-то - попрощаются. Предположу, что будут искать тех, кто может отрабатывать повестку в публичной сфере, соответствующе подкован, может комментировать события и заявления руководства.

Завершая этот небольшой обзор изменений, отмечу и то, что в ближайшее месяцы наверняка работа и партии власти в широком смысле, и оппозиции будет меняться в соответствии с основными вызовами 2024-го - года президентских выборов, им надо соответствовать. При этом времени до старта кампании остается всё меньше.

Как сообщают федеральные СМИ, подготовка к главному событию электорального цикла в Кремле и парламентских партиях уже началась.

Там сейчас уже определяются с кандидатами. В КПРФ основным претендентом на эту роль считают Геннадия Зюганова, в ЛДПР — Леонида Слуцкого. Впрочем, партийцы оговариваются, что окончательное решение по этому поводу они примут позже. Впереди внутрипартийный отбор, желающих, говорят, немало.

- На его месте должен был быть я! (из фильма «Бриллиантовая рука»).

В партии «Новые люди» отказываются даже предварительно называть возможную кандидатуру на эту роль, обещая, что определятся с ней в октябре. В «Справедливой России — За правду» остаются верны своему обещанию поддержать Владимира Путина (который пока не заявил, что будет участвовать в выборах). Единороссы говорят, что им их кандидат «понятен». Подробнее на эту тему поговорим в одном из следующих выпусков программы. Слушайте «ПЛН FM» - у нас тут, как всегда, много интересного: не далее как завтра, то есть в среду, 4 октября, пройдет очередной поединок в рамках проекта «Армрестлинг», на который приглашены участники недавней острой дискуссии на сессии областного Собрания депутатов- эсер Олег Брячак и единоросс Александр Братчиков. Тема поединка: «Вейпы, образование, популизм».

А Псковская Лента Новостей в ближайшее время объявит о начале нового, шестого по счету, сезона проекта «100 самых влиятельных псковичей». Этой работой мы занимаемся, чтобы сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. В рамках проекта ежегодно проводятся масштабные исследования с привлечением широкого круга экспертов. Не пропустите материал, предваряющий большое ежегодное исследование, и обязательно участвуйте в нашем проекте - выдвигайте тех, кто, по вашему мнению, влиятелен, сохраняет позиции в условиях новой политической реальности и достоин занять место в рейтинге.

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