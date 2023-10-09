Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с вице-спикером областного Собрания Арменом Мнацаканяном

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним об итогах состоявшихся в сентябре выборов, о темпах догазификации населенных пунктов региона и о том, как решаются проблемы, с которыми к Армену Мнацаканяну обращаются избиратели.

Трансляция завершена.