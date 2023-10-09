Политика

Андрей Михайлов: Смена главы в корне изменит ситуацию в Новоржевском районе

Смена главы в корне изменит ситуацию в Новоржевском районе, в том числе наладятся отношения с населением и правительством Псковской области. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я уверен, ситуация в корне изменится, изменятся отношения жителей и руководителей округа, я имею ввиду, что будет связка главы с местными. Также изменится взаимодействие главы с правительством области. Немаловажно, когда все идут одним курсом и понимают, что они делают — это всегда идет на пользу, а когда лебедь, рак и щука — это никогда не приносило хороших результатов», - выразил мнение Андрей Михайлов.

Он добавил, что конкурсная комиссия для выбора главы муниципального округа уже создана, в конце ноября будут подаваться заявки кандидатов на должность главы, потом их рассмотрят, и в конце ноября будет очередная сессия депутатов, где глава будет избран из числа кандидатов.