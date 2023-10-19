Политика

Жалоб от наблюдателей на выборах-2023 в регионе не было - Игорь Сопов

Жалоб от наблюдателей на выборах-2023 в Псковской области не было. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе совещания с региональными отделениями политических партий по итогам Единого дня голосования-2023 сегодня, 19 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наблюдение прошло спокойно, у нас не было жалоб с мест от наблюдателей, что та или иная ситуация накаляется», - сказал Игорь Сопов и отметил, что проблемные вопросы решались на местах.

Всего на выборах-2023 в Псковской области работали 1435 наблюдателей, из них:

124 наблюдателя от кандидатов,

714 от партий (596 - «Единая Россия», 118 - КПРФ).

597 от Общественной палаты Псковской области.

Игорь Сопов добавил, что на выборах только одна жалоба признана обоснованной. Она поступила от партии «Яблоко» и касалась распространения листовок в Невеле. По словам Игоря Сопова, это нарушение можно охарактеризовать как «черный пиар», ситуацией занимается полиция.

Он также подчеркнул, что это нарушение не относится к работе избирательной системы.