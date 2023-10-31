«Гонки по вертикали»: две большие разницы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Центральные темы этого выпуска.
- Внизу вертикали. Подводим предварительные итоги первого этапа муниципальной реформы в Псковской области.
- Old School главы и Generation V. Чем отличаются нынешние муниципальные управленцы от предшественников-руководителей городов и районов, работавших в 1990-е и начале нулевых?
- Сохраняем традиции и начинаем новые проекты. Чем удивят своих читателей и слушателей Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM»?
С текстовой версией выпуска программы можно ознакомиться по ссылке ниже.