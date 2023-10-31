Политика

Петр Алексеенко: КПРФ была и будет оппозиционной партией, пока не возьмет власть

КПРФ была, есть и будет оппозиционной партией. Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«Вопрос (о статусе КПРФ — ред.) мусолится уже продолжительное время, но КПРФ была, есть и будет оппозиционной партией, пока не возьмет власть в свои руки. Что касается домыслов, основное внимание, направление в борьбе с существующим режимом сейчас лежит в законодательной плоскости, и КПРФ давно представила пакет документов, законодательных проектов, направленных на существенные изменения существующего строя», - сказал Петр Алексеенко.

Он отметил, что среди этих законопроектов:

«образование для всех»,

переход к планированию производства и промышленности,

изменение в части формирования доходной части бюджета.

Отметим, «Политбюро» - это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Трепещите. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.

Когда политики боятся сказать лишнее и стремятся лакировать действительность, кто-то должен задавать им острые вопросы и поднимать неудобные темы. Важно не замалчивать проблемы, а говорить о них вслух. В этом - миссия нового совместного проекта интернет-портала Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM».