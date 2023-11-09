Политика

Ведерников-style 2.0.

Команда Михаила Ведерникова начала второй губернаторский срок. Как за предыдущие шесть лет изменилась псковская региональная политика?

Постоянные читатели Псковской Ленты Новостей наверняка знают, что одной из многолетних традиций редакции, можно сказать, уникальной «фишкой» ПЛН являются аналитические материалы, публикация которых приурочена к разного рода «некруглым датам» - эдаким «верстовым столбам» новейшей истории Псковской области. На самом деле это хорошая возможность вспомнить, проанализировать, проследить развитие в динамике, понять, что меняется и куда мы идем.

Вот и сейчас есть такой повод: недавно исполнилось 6 лет с того момента, как Псковскую область возглавил Михаил Ведерников - вначале в качестве временно исполняющего обязанности губернатора, назначенного президентом Владимиром Путиным, а затем уже дважды, в 2018 и 2023 годах, региональный руководитель побеждал на выборах, получив по итогам голосования соответственно 70,68% и 86,3%. Как это всегда бывает, смена на «капитанском мостике» ознаменовала собой наступление нового периода в истории области. Какими были эти шесть лет в общественно-политической жизни, что принципиально изменилось за это время, на какие вызовы пришлось отвечать команде губернатора? Об этом пойдет речь в сегодняшней публикации. В этой статье мы не будем пытаться проанализировать показатели социально-экономического развития, объем привлеченных федеральных средств, повышение транспортной доступности, перечень инвестиционных проектов, модернизацию сферы здравоохранения и т.д. Этим и другим направлениям деятельности было посвящено немало материалов СМИ. Сегодня мы пишем об общественно-политических трансформациях. Поэтому не надо искать в этой статье параметров бюджета, показателей реализации нацпроектов и количества созданных ТОсов, она - о другом.

Возвращаясь в теперь уже очень далекий 2017-й, следует напомнить, что в тот год Кремль сменил глав двадцати субъектов РФ. Крупнейшей стала осенняя серия отставок, в ходе которой кадровые перестановки произошли в 11 регионах, в том числе в Псковской области. Абсолютное большинство отставников, грубо говоря, были отправлены на мороз. Практически единственным из губернаторов, кто пошел на повышение, стал Андрей Турчак - политик влиятельный, с федеральной известностью, шесть лет назад отправившийся из Пскова в столицу и занявший там посты секретаря Генсовета «Единой России» и первого зампредседателя Совета Федерации. Понятно, что вновь назначенным врио губернаторов легко заступать на место тех, кто ушел в никуда. А Михаила Ведерникова, принявшего от Андрея Турчака условную эстафету регионального руководителя, разумеется, сравнивали с предшественником.

При этом у некоторых наблюдателей были опасения относительно того, насколько успешно новый руководитель региона, ранее с ним никак не связанный и мало кому здесь известный, справится с решением задач. Тем более, что наша область традиционно относится к числу крайне непростых, дотационных, в значительной степени зависимых от федерального центра, с целым рядом копившихся десятилетиями проблем и болевых точек. Псковская региональная элита настороженно смотрела на человека из федерального центра. Напомню, что каждый из бывших глав Псковской области в меру своих сил и возможностей пытался решить часть этих проблем, при каждом провозглашались амбициозные цели и методы их достижения. Не стал исключением и новый губернатор. Уже на стартовом этапе, в первый год работы в Пскове, Михаил Ведерников четко продекларировал новые подходы в работе своей команды.

Как отмечала в тот период ПЛН, уже тогда определились основные приметы управленческого стиля Михаила Ведерникова. Это, во-первых, подчеркнутое дистанцирование от традиционных региональных элит (депутатский корпус, представители партий, главы районов, крупный по псковским меркам бизнес и другие группы). Во-вторых, уважительное отношение к федералам (прежде всего - силовикам) и концентрация на «вертикали власти». В-третьих, теплое отношение к общественникам, волонтерам, ориентация на общение с ними и выстраивание тесной коммуникации (интересно, что если прежде под определением «общественник» чаще всего подразумевалось «оппозиционер», то в последние годы стало иначе: сегодня «общественники» в Псковской области - это лояльные власти и поддерживаемые ею деятели; данная тенденция обозначилась еще при Андрее Турчаке, а своего максимума достигла уже при Михаиле Ведерникове). Плюс работа по формированию общественного мнения с использованием как традиционных масс-медиа, так и социальных сетей, что отличает действующего губернатора от большинства его предшественников, в первую очередь тех, кто занимали пост №1 в 1990-е и 2000-е.

Что касается требований к тем, кто желал влиться в команду губернатора, то с самого начала здесь провозглашался режим 24/7 - образно, «работаем!» круглосуточно и без выходных. Дескать, только так - действуя на пределе возможностей, не считаясь с личным временем, можно достичь целей и справиться с проблемами. В том числе касалось это сферы политики, где, как заявлялось в близком региональной власти телеграм-канале, должна наступить относительная стабильность и «политический штиль». Посылая политическому сообществу такой сигнал, команда губернатора давала ясно понять: старая псковская политическая система уходит в прошлое - на смену «ненормальной», полицентричной, конкурентной, во-многом византийской модели (тут каждый волен выбрать определение, какое ему больше нравится) приходит новая - «правильная» модель, выстраиваемая в соответствии с федеральными трендами и установками Кремля. По мысли апологетов власти, есть власть и ее вертикаль, есть системная - конструктивная, оппозиция (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и другие), с которой можно и нужно вести диалог, и есть оппозиция несистемная - «неправильная» и «нерукопожатная», которая действует по принципу «Баба Яга против», не руководствуется интересами Псковской области и ее жителей, а раз так - вести с ней диалог и смысла-то особого нет. Что объясняет формат взаимоотношений регионального руководства с представителями псковского «Яблока».

Вполне естественно, что определенной части прежних региональных элит новые установки и подчеркнутая демонстрация того, что все равноудалены, прежние заслуги не в счет, и всё решается «здесь и сейчас» - с самого начала пришлись не по нраву. Отчего местные «аксакалы» скрежетали зубами, надеялись, что псковская мельница, образно говоря, перемелет и нового губернатора (пройдет время - и всё вернется на круги своя) и рассуждали в том смысле, что другой элиты, как и другого глобуса из известного анекдота, «у нас для вас нет». Однако подобным ожиданиям скептиков не суждено было сбыться. Все годы работы Михаила Ведерникова в регионе последовательно проводятся изменения, вектор которых был обозначен с самого начала (забегая вперед отмечу, что последующие события - изменения внешнеполитического курса России и беспрецедентное обострение отношений с Западом, повлекшие за собой изменения во внутренней политике - только ускорили процессы переформатирования политического пространства в регионе). Сам политический климат стал иным - более суровым, и неудивительно, что для многих представителей политбомонда эти годы явились серьезным испытанием на прочность.

Значительная трансформация произошла во взаимоотношениях власти с региональными элитами, изменился характер контактов с депутатским корпусом, партийными лидерами, руководителями муниципальных образований, «капитанами» псковского бизнеса. Большинство из них приняли предложенные властью правила игры и встроились в новую систему. Те же, кто отказался принимать эти правила или по каким-то причинам не пришелся ко двору, выпали из этого пазла - наиболее характерными примерами в этом отношении стали истории ухода со своих постов главы Пскова Ивана Цецерского, председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой, начальника областного управления Федеральной антимонопольной службы Ольги Милонаец и некоторых других персон - причем, совершенно разных: это были не только политические оппоненты нового регионального руководства, но и обычные чиновники, представители «партии власти», не хотевшие или не способные работать в предложенном режиме 24/7, депутаты различного уровня, муниципальные главы и др.

При формировании своей команды губернатор опирался как на тех, кого знал по предыдущему месту работы, так и на местные кадры, активно проявившие себя и изъявившие желание действовать в новой модели. В частности, куратором политического блока правительства Псковской области стал известный российский политконсультант Александр Серавин, а первым заместителем руководителя аппарата администрации (ныне правительства) - начальником управления внутренней политики была назначена местный управленец Оксана Иванова.





В последние полтора года «архитектором» основных процессов в политической жизни являлся вице-губернатор Александр Серавин, который показал себя не только эффективным электоральным технологом, но и «политруком» правительства Псковской области.

Пройденный путь не был простым, не обходилось без огрехов, к числу которых следует отнести и отдельные кадровые ошибки, и поражения кандидатов от партии власти на муниципальных выборах, вследствие чего в области даже появилась так называемая «яблочная аномалия», окончательно исчезнувшая только в 2023-м в ходе масштабной муниципальной реформы, одна из целей которой - завершить построение властной вертикали, или иначе говоря встроить в единую систему публичной власти местное самоуправление. В целом за последние годы степень контроля со стороны региональной власти стала значительно выше - былой «псковской вольницы» теперь нет и в помине. Если прежде, еще лет 10-15 назад, региональная власть могла закрывать глаза на какие-то «шалости» оппозиции, то ныне всё иначе - теперь не забалуешь. Представить повторение ситуации почти десятилетней давности, когда в центре Пскова стояли большие билборды «Губернатора в отставку», решительно невозможно.

Естественно, особое внимание команда Михаила Ведерникова уделила областному центру. Псков вернулся от двуглавой модели к единоначалию. Борис Елкин, который на днях отметил первый год в должности главы города, является членом команды Михаила Ведерникова, позиционирует себя «вице-губернатором по Пскову» - и именно так воспринимается местным сообществом. История с приходом Елкина весьма показательна - сейчас сложно поверить, что еще несколько лет назад участники «муниципального властного тандема» мерились достоинствами, выясняли, кто из них круче и важнее, перекладывали ответственность друг на друга, а глава города считал допустимым публично напоминать, что это он для предложенного губернатором сити-менеджера работодатель и в случае чего может не выплатить премию. Теперь всё это в прошлом.

За время работы в регионе Михаила Ведерникова изменился количественный и качественный состав областного Собрания депутатов. Иным стал и корпус муниципальных глав. И дело не только в проведенной в этом году муниципальной реформе, которую уже называют «муниципальной революцией».

Произошла серьезная ротация глав районов. К руководству муниципалитетами пришли управленцы нового типа, более встроенные в вертикаль власти, ориентированные на губернатора, в некоторых районах ранее никак не связанные с местными элитами. Этот процесс не закончен, но ясно, что рано или поздно муниципальные главы и их подчиненные будут представлять, по сути, территориальные отделы правительства области.

На протяжении многих лет Великие Луки сохраняли относительную самостоятельность своей муниципальной политики. При прежних губернаторах степень вмешательства в великолукские дела в силу различных причин была ограниченной. Сейчас мы наблюдаем примеры прямого вмешательства губернатора в великолукские дела, в том числе реакции на обращения граждан. В этом году Михаил Ведерников подверг городское руководство Великих Лук жесткой критике, отправил на берега Ловати «десант» областных чиновников, чтобы помогли местным перестроить свою работу, а затем, лично приехав в город, похвалил за работу над ошибками сити-менеджера Андрея Беляева. При том, что в отличие от Пскова в Великих Луках продолжает функционировать двуглавая модель, в настоящее время многие наблюдатели прогнозируют, что постепенно второй по величине город области будет более жестко встроены в вертикаль власти.



Таким образом, в общественно-политической жизни Псковской области произошли серьезные изменения: как и в целом в стране, у нас наступила новая политическая реальность. Команда губернатора по сути перестроила существующую политическую систему и в настоящее время завершает донастройку вертикали власти. Понятно, что отношение к этим преобразованиям у различных групп - разное. Теряющие прежние позиции оппозиционеры и представители старых региональных элит недовольны. Кто-то ушел из политики, кто-то уехал, но большинство приняло новые правила игры. Значительная часть руководящего состава политического класса (в частности, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов) считает губернаторскую модель единственно правильной и максимально эффективной. Рекордный уровень поддержки Михаила Ведерникова на выборах, помимо прочего, свидетельствует о том, что большинство граждан одобряют изменения, в том числе в политической плоскости. Представляется очевидным, что проводимый губернатором курс, во-первых, полностью соответствуют федеральным трендам и установкам Москвы, а, во-вторых, выстроенная политическая модель позволяет региональному руководству эффективно решать стоящие перед ним задачи, подтверждений чему за последнее время было немало.

Впрочем, пройдя непростые испытания последних лет, члены команды Михаила Ведерникова должны быть готовы ответить на новые вызовы. А их на старте второго срока губернатора, в условиях стремительно меняющегося мира и накануне президентской кампании - главных выборов всего электорального цикла - более чем достаточно. Как принято говорить, многое сделано, но впереди новые цели. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за общественно-политической жизнью региона и будет держать читателей в курсе происходящего.

Александр Савенко