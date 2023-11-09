Заявку на участие в тренировке ДЭГ псковичи могут подать до 13 ноября

Продолжается общероссийская тренировка цифровых платформ и дистанционного электронного голосования в рамках подготовки к федеральным выборам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Познакомиться с дистанционным электронным голосованием и протестировать систему может совершеннолетний гражданин с подтвержденной учётной записью на Госуслугах.
Для участия в тренировке нужно подать заявление на Госуслугах до 13 ноября. Для этого необходимо:
Само тестовое голосование пройдёт с 15 по 17 ноября на портале.