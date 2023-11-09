Политика

Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят

Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», - цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле уже определились с датой мероприятия.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.

Большая пресс-конференция президента также ежегодно проводится с 2001 года. Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.