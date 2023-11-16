Политика

Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Псковской области

Дать возможность жителям Псковской области оценивать работу мэров — с таким предложением выступила партия «Новые люди». Её лидер Алексей Нечаев направил обращение к главе региона Михаилу Ведерникову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

«Такие опросы можно провести на сайтах региональных администраций. И обязательно учесть результаты, вплоть до кадровых перестановок. Чтобы власть на местах стала ближе к людям, подобные исследования нужно организовать в каждом муниципалитете страны», — говорит Алексей Нечаев.

Он сослался на опыт Томской области. Там мэр небольшого города Стрежевой провёл в своём Telegram-канале опрос, в котором попросил дать оценку своей работе. В том случае, если она не устроит людей, он обещал уйти в отставку. В итоге 53% участников проголосовали за то, чтобы глава города продолжил деятельность на своём посту. Практику таких опросов Алексей Нечаев предложил распространить на всю Россию.

Ранее «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает ежегодную оценку деятельности чиновников. Под его действие попадают не только мэры, но и губернаторы, а также депутаты разных уровней: от местных советов и до Госдумы. Выборы проходят раз в пять лет, за это время отношение людей может кардинально поменяться. Да и сами кандидаты во время предвыборной кампании нередко проявляют гораздо большую активность, чем после избрания.

Обратная связь от людей поможет скорректировать работу. При этом низкая оценка со стороны людей, полученная в течение нескольких лет подряд, станет основанием для отставки чиновников и депутатов. Устраивать опросы предлагается на «Госуслугах» — эта площадка уже сейчас позволяет проводить подобные исследования, то есть новшество не потребует дополнительных денег из бюджета.

Законопроект «Новых людей» уже получил положительную оценку со стороны руководства ряда регионов России. В ближайшее время его рассмотрит Госдума.

«Ощущаем поддержку буквально от Владивостока до Калининграда. Это лишний раз показывает, что власть во многих регионах готова быть открытой. Хороший тренд. Готовим законопроект к первому чтению», — сказал Алексей Нечаев.